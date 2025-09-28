De Laura Escanes a Hiba Abouk o Anna Castillo: todos los looks de la alfombra roja de clausura del Festival de San Sebastián

Esta noche de sábado ha tenido lugar la alfombra roja de clausura del Festival de San Sebastián. Tras alrededor de dos semanas de presentaciones de proyectos, reencuentro entre profesionales del sector y estilismos de infarto, ponemos el broche de oro a uno de los acontecimientos más prestigiosos del cine. Pero, antes de ello, las invitadas han vuelto a ser las grandes protagonistas durante la red carpet como escaparate de la moda, donde hemos descubierto muchas, muchas y muchas tendencias.

Laura Escanes, Hiba Abouk o Marta Hazas no han dudado en asistir a la última gala de la 73ª edición del Festival de San Sebastián, que ha destacado por el máximo glamur. Desde vestidos con aberturas de infarto hasta la presencia de diseñadores españoles en los estilismos. En definitiva, ha convivido la máxima elegancia con propuestas más vanguardistas para conseguir un cierre con diseños, accesorios o hairstyles que marcan historia en las tendencias de invitada. Y nuestra sección Lifestyle de La Razón ha analizado todos los looks de las invitadas a la alfombra roja de clausura del Festival de San Sebastián.

Los mejores looks de la alfombra roja de clausura del Festival de San Sebastián 2025

La influencer Laura Escanes se ha posicionado como una de las invitadas de la alfombra roja de clausura del Festival de San Sebastián más fashionistas. Esta vez, ha deslumbrado con un vestido de la diseñadora española Isabel Sanchís, de cuello redondo, sin mangas, cinturón dorado incorporado con arandelas y una abertura lateral de escándalo. Lo ha elevado con joyería discreta, así como con sandalias de tacón metalizadas. En cuanto al beauty, ha seguido una estética minimalista con melena lisa y maquillaje sencillo.

Laura Escanes. Gtres

Por su parte, Hiba Abouk ha escogido un diseño de Palomo Spain de la colección de Primavera-Verano 2026 nombrada Eighteen, que presentó esta Mercedes-benz Fashion Week Madrid. Un vestido blanco de estampado de flores que cuenta con un escote palabra de honor y una falda voluminosa y vaporosa. Lo ha elevado con joyería sutil, como un brazalete y anillos, así como ha presumido de una melena con ondas desenfadadas y un look de maquillaje natural y de efecto glow.

Hiba Abouk. Gtres

Nos alejamos de los diseños españoles para conocer a la creadora albanesa llamada Mae de Nensi Dojaka, quien ha sido la responsable de hacer brillar a Anna Castillo esta noche. Ha sido con un vestido largo en color oliva, uno de lo más en tendencia ahora mismo, que juega con las transparencias y los cut-out en un cuerpo entrecruzado con biés y tirantes en negro. Exenta de joyas exageradas, ha optado por la naturalidad de un peinado con ondas deshechas.

Anna Castillo. Gtres

Marta Hazas ha arriesgado y ganado esta noche de galardones. Con un diseño en azul klein del diseñador Arturo Begero ha cautivado con un vestido de cuerpo transparente, cuello Perkins y mangas extrañaras junto con una falda voluminosa con volante en la cintura y abertura lateral. Lo ha combinado con gargantilla y brazalete de Joyería Suárez y unos zapatos de plataforma en negro. Todo ello con una coleta desenfadada para dar el mayor protagonismo al look.

Gala de clausura del Festival de San Sebastián Unanue Europa Press

Mariam Hernandez se ha apoderado de la absoluta elegancia para llevar este vestido bicolor de Pedro del Hierro. Con cuerpo perfectamente ajustado a la silueta con escote palabra de honor y en negro, que da paso a una falda voluminosa en blanco con cola sutil. También, con joyas de cristales discretas y un moño bien pulido como contraste a los otros más desenfadados que hemos visto.

Mariam Hernández. Gtres

De la misma manera que Marta Hazas, Kira Miró ha escogido el azul klein para dar la bienvenida a un vestido bohemio, etéreo y liviano de la firma Zimmermann. Con cuello lechuguilla, mangas acampanadas, cuerpo de nido de abeja y una falda relajada que nos ha permitido ver las sandalias de tacón metalizado que ha llevado.

Kira Miró. Gtres

Pedro del Hierro también ha protagonizado el look de Nadia de Santiago en la red carpet. Se trata de un vestido en menta de escote corazón que llama la atención por un lazo en negro y una falda voluminosa de efecto globo. También, con tacones en negro y peinado desenfadado con moño alto.

Nadia de Santiago. Gtres

Así han brillado las actrices, celebridades e influencers en la alfombra roja de clausura del Festival de San Sebastián. Con elegancia, éxito y mucha moda que marcará un antes y un después en las tendencias de invitada.