El legado de estilo de Cristina Pedroche a sus 37 años: sus looks presumiendo de barriga o en las Campanadas

Más allá de ser una de las periodistas más reconocidas de España, Cristina Pedroche se ha convertido en un verdadero fenómeno de la moda. Desde su salto a la fama, ha sabido interpretar las herramientas que nos facilita la moda con el objetivo de construir una imagen impoluta, así como de transmitir una declaración de intenciones, con cada uno de sus estilismos. Comenzamos a ver estas señales más acentuadas en su comienzo de trayectoria en las Campanadas, donde cada año cautiva a millones de telespectadores españoles con un look con absoluto simbolismo.

Este 30 de octubre, Cristina Pedroche cumple 37 años, protagonizando un legado de estilo donde la estrategia estilística y los mensajes se calan a través de materiales, colores o siluetas. No solamente utiliza las prendas de vestir por necesidad o gusto, sino con el fin de lanzarnos una comunicación en relación con diversos temas de actualidad, entre ellos la sostenibilidad, el empoderamiento femenino o la maternidad. Y sin ninguna duda consigue su objetivo, puesto que cada uno de sus propuestas estilística son todo un debate, conversación o cobertura mediática a reflexionar. En sí, no solamente una profesional al uso, sino una mujer con marca propia, discurso y estilo.

Un icono del estilo en las Campanadas

El 31 de diciembre se ha convertido en una de las fechas clave de Cristina Pedroche, además de ser una festividad conmemorativa. Durante cada edición se preocupa de conformar un excelente vestuario de la mano de estilistas con la intención de acaparar todas las miradas y lanzar un mensaje reivindicativo. Dichos diseños no solamente buscan ser estéticamente bonitos o armoniosos, sino que cada uno de nosotros captemos su intención. Por ejemplo, en 2024 vistió una obra de arte que contenía 8.500 cristales hechos a partir de su propia leche materna para visibilizar la protección de la infancia junto a UNICEF España.

El look de Cristina Pedroche. Cortesía de Unicef España

Cabe destacar que siempre se viven nervios o también existe una expectación, puesto que el estilismo se muestra segundos antes de los cuartos bajo una capa. Unos minutos que consigue que todos estemos deseando descubrirlo. Además, colabora con diseñadores tanto emergentes como consolidados en el panorama nacional, como VIVASCARRIÓN, BUJ Studio o Manuel Piña, entre otros. En el año anterior, deslumbró un vestido diseñado con material orgánico y biodegradable (gelatina, agar, glicerina y agua) con tonos aguamarina y transparencias para hacer honor al crecimiento y la naturaleza.

El look de Cristina Pedroche en las campanadas. Jean Marc Manson

Y hablando de materiales, siempre vemos aquellos menos convencionales o comunes para crear piezas únicas que se enfrentan a la ropa de vestir que solemos ver en esta fecha. En esta ocasión, en 2022, Cristina lució una capa realizada con telas de tiendas de campaña donadas por ACNUR como símbolo de solidaridad hacia los refugiados. Debajo de esta, anunció el embarazo de su primera hija, Laia, con una obra que representaba la paloma de la paz y una falda semitransparente en beige.

Cristina Pedroche y su look solidario para dar las campanadas 2023. Javier Bosca Antena 3

Presumir de barriguita como empoderamiento femenino

Desde el anuncio de su primer embarazo, Cristina Pedroche ha presumido de barriguita, así como ha integrado la maternidad en su imagen pública con la absoluta naturalidad. Asimismo, lo hemos visto también reflejado en su estilo, desde con los bikinis más favorecedores en verano hasta con diversos tops, poniendo en relieve esta etapa tan maravillosa de la mujer. Lo hace a modo de celebración y, como decíamos, ha formado parte de su narrativa de estilo. En sí, hablamos de looks presumiendo de barriguita que son todo un ejemplo de inspiración.

Cristina Pedroche con look de embarazada. Gtres

Gracias a su empoderamiento femenino a través de sus looks presumiendo de barriguita, la periodista ha sido todo un icono de visibilidad. Ha mostrado esta etapa de las mujeres con prendas ajustadas que ayudan a normalizar los cuerpos embarazados hasta integrarla como sello personal. Además de deslumbrar con vestidos o combinaciones fashionistas, si los analizamos, también apuesta por la faceta cómoda con tejidos elásticos o que se adaptan a la silueta con facilidad, como petos vaqueros o binomios como tops + vaqueros.

Cristina Pedroche con look de embarazada. Gtres

En sí, Cristina Pedroche sabe interpretar a la perfección las armas que nos ofrece la moda para lanzar mensajes impactantes. En su 37 cumpleaños recordamos todo lo que ha hecho por este sector, convirtiéndose en todo un ejemplo de estilo con sello personal.