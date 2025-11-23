Ni leopardo ni serpiente: este es el estamapado `animal print´ que arrasa este invierno

Si pensabas que el animal print se limitaba al leopardo o la serpiente, este otoño hay una alternativa que se abre paso con elegancia: la piel de avestruz. Esta textura, reconocible por su superficie granulada y su aire sofisticado, se ha convertido en la favorita de quienes buscan un estampado diferente pero clásico, capaz de dar un toque especial a cualquier look.

Acne Studios otoño 2025.Alessandro Viero La Razón

Las pasarelas han mantenido esta tendencia de forma discreta pero constante. Firmas como Stella McCartney apuestan por el efecto granulado en bolsos que van desde el mini hasta el XXL, generalmente en tonos sobrios como el gris oscuro, combinándolo con otras texturas de piel como el cocodrilo. Por su parte, Acne Studios lo incorpora en accesorios que equilibran diseño moderno y funcionalidad, ideales para looks de oficina que necesitan un detalle distintivo.

Pero no se trata solo de bolsos. Iconos como el mini Kelly de Hermès o el Diana de Gucci también se benefician de esta textura atemporal, mientras que firmas como la polaca Chylak la aplican en diferentes complementos. Incluso las botas y prendas de vestir se rinden a su encanto: desde faldas y vestidos hasta abrigos de cuero, Bottega Veneta y Tory Burch demuestran que la piel de avestruz puede ser un punto de atención en cualquier outfit.