Letizia reina en China: el regreso del vestido más elegante de Carolina Herrera para la cena de gala en Pekín

Los Reyes han puesto el broche de oro a su segunda jornada en China con una cena de gala en su honor ofrecida por el presidente Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, en el Palacio del Pueblo de Pekín. Una velada solemne que ha reunido a destacadas personalidades del ámbito político y económico de ambos países y que, una vez más, ha servido para demostrar el impecable sentido del estilo de la Reina Letizia.

Después de haber acaparado titulares por su estreno de un abrigo floral de inspiración oriental de Carolina Herrera valorado en casi 6.000 euros, la Reina ha vuelto a confiar en la diseñadora venezolana afincada en Nueva York para su look de noche. En esta ocasión, ha recuperado un vestido joya de Carolina Herrera New York, una de las piezas más recordadas de su armario, que estrenó en los Premios Princesa de Asturias 2022.

Un look que combina sobriedad y sofisticación

Doña Letizia ha apostado por un estilismo en blanco y negro, un binomio clásico que domina a la perfección. El vestido, perteneciente a la colección otoño-invierno 2018 de Carolina Herrera, está confeccionado con un cuerpo de manga corta repleto de lentejuelas y abalorios que forman flores tridimensionales de distintos tamaños, aportando un efecto joya espectacular. La parte inferior, en contraste, presenta una falda negra de largo midi, con cintura marcada, abertura central y ligero volumen, un diseño que estiliza la figura y aporta movimiento al caminar.

Segunda jornada del viaje de Estado de los reyes a China Chema Moya Agencia EFE

En esta cita de gala, la Reina ha optado por un calzado de salón negro en charol firmado por Magrit, con tacón moderado, una elección cómoda y refinada para afrontar una intensa agenda que incluía, tras la cena, un concierto en el Centro Nacional de Artes Escénicas de Pekín, interpretado por la orquesta titular del Teatro Real.

Joyas discretas y un guiño sentimental

Fiel a su máxima de “menos es más”, la Reina ha querido ser prudente con las joyas y ha apostado únicamente por unos pendientes de perlas australianas que posee desde hace años. Formados por un botón de oro blanco con un diamante circular del que cuelgan varias gemas más pequeñas y una perla final, son una de las piezas más luminosas de su joyero personal. Completó el look con su inseparable anillo de Coreterno, de aire simbólico y sentimental.

Segunda jornada del viaje de Estado de los reyes a China Chema Moya Agencia EFE

Elegancia con mensaje

Su elección, sobria pero con una fuerza visual indiscutible, se percibe también como una extensión del guiño cultural que ha acompañado toda la visita oficial: la mezcla de tradición, artesanía y diplomacia estilística. De día, un abrigo de inspiración oriental; de noche, un vestido que ya forma parte de los grandes hitos de su estilo.

Segunda jornada del viaje de Estado de los reyes a China Chema Moya Agencia EFE

Con este look, la Reina Letizia vuelve a demostrar por qué es una de las mujeres más elegantes del panorama internacional: cada aparición suya es un ejemplo de cómo repetir con inteligencia y estilo, reinterpretando sus propios clásicos sin renunciar a la sofisticación.