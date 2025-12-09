Llega ‘Emily en París’: lo que debes saber antes de ver la quinta temporada

¿Llegaremos al desenlace de Emily en París? Todavía no lo sabemos, pero lo que sí que podemos decir es que la moda volverá a ser la protagonista de cada uno de los episodios. Porque spoiler: una diseñadora española se ha colado entre las vestimentas de las personajes principales. El próximo 18 de diciembre se estrenará la quinta temporada y nuestra sección Lifestyle de La Razón tiene todos los detalles.

Hemos estado más de un año esperando desde que estuvimos a las puertas de conocer cómo sería la historia entre Emily (Lily Collins) y el italiano Marcello (Eugenio Franceschini). Pues bien, en los próximos episodios no solo veremos cómo comienzan su nueva vida en Roma, sino que también seremos testigos de otros dilemas que se impondrán en el camino de la ejecutiva de marketing. ¿Olvidará definitivamente a Gabriel? ¿Echará de menos París? ¿Cómo llevará la sede de Grateau totalmente sola? Nosotras tenemos todo lo que debes saber antes de ver la quinta temporada de Emily en París en Netflix.

Celia B: la firma española que entrará en el armario de 'Emily en París'

Si hay una cosa que caracteriza a Emily en París es la identificación de cada personaje con un sello estilístico. Mientras que Mindy protagoniza un fondo de armario más maximalista, con aires modernos e incluso teatrales, la protagonista se suma a todas las tendencias sin tener miedo al éxito. En cada una de las temporadas encontramos tanto firmas consolidadas en el panorama internacional como más emergentes que son todo un descubrimiento.

Esta vez, celebramos la moda española con el debut de Celia B en el vestuario de Emily en París. Sí, fundada por la asturiana Celia Bernardo que se caracteriza por una explosión de colores, las texturas o los elementos llamativos. De hecho, ya vemos en el trailer a Mindy (Ashley Park) con uno de sus diseños, pero todo indica que veremos otros a lo largo de los capítulos.

Escena de 'Emily en París 5'. Gtres

¿Marcello o Gabriel?

Como comentábamos, Emily comienza una relación con el empresario italiano, dejando atrás amor hacia Gabriel (Lucas Bravo). O, eso es lo que pensábamos en la última temporada, puesto que ahora volveremos a ver cómo surgen nuevas posibilidades de volver retomarlo, así como la tensión que desde 2020 se calcaba entre ellos.

Pero, no todo del pasado volverá en relación con el famoso chef, sino que inesperadamente también entrará en juego Alfie (Lucien Laviscount). Yes que, por lo que hemos podido ver en el trailer, podría surgir una nueva atracción entre dicho personaje y la mejor amiga de Emily.

Escena de 'Emily en París 5'. Gtres

Una etapa profesional en Roma

A estas alturas de la serie, cualquier espectador es consciente de lo buena que es Emily en su trabajo. No obstante, la realidad es que no se encuentra en París, sino en Roma, por lo que el mercado del marketing del sector del lujo es distinto. Esta vez, tanto su papel como el de sus compañeros como Sylvie (Philippine Leroy), Luc (Bruno Gouery) o Julien (Samuel Arnold) se verán perjudicados ante los imprevistos y las competencias del momento. En sí mismo, no veremos esa facilidad para convencer o ganar al cliente como hemos observado en los anteriores episodios.

Por las imágenes que nos muestra el trailer de Emily en París 5, podría caber la decisión de volver a París. Se muestra melancólica, así como nostálgica, dándose cuenta que ha construido una vida y ha dejado a su mejor amiga y a su primer amor francés.