De Lola Lolita a Marta Lozano y Teresa Andrés: las influencers españolas derrochan glamur en el Festival de Venecia

El Festival Internacional de Cine de Venecia 2025 no solo está dejando looks de alfombra roja para el recuerdo, sino que también ha confirmado el lugar privilegiado que ocupan las influencers españolas en el mapa internacional de la moda. Este año, Lola Lolita, Marta Lozano y Teresa Andrés Gonzalvo han sido algunas de las invitadas más comentadas del certamen, desplegando un despliegue de glamour y sofisticación que no ha pasado desapercibido ni para los fotógrafos ni para sus seguidores en redes sociales.

Lola Lolita deslumbra con un vestido joya que arrasa en TikTok

Lola Lolita, una de las creadoras de contenido más seguidas en nuestro país, acaparó todas las miradas con un impresionante vestido joya en tono champán plagado de pedrería, escote en pico y silueta ajustada que realza la figura. Su aparición en la alfombra roja se viralizó rápidamente en TikTok, acumulando miles de visualizaciones en cuestión de horas. La creadora apostó por un maquillaje elegante, con eyeliner definido, piel luminosa y labios nude, rematando el look con un peinado de acabado pulido que aportaba sofisticación.

Este estilismo confirma que Lola Lolita se ha consolidado como una de las invitadas más esperadas en los grandes eventos internacionales, dejando claro que la nueva generación de influencers está más que preparada para competir en glamour con las celebrities de Hollywood.

Teresa Andrés deslumbra con un Michael Costello y Joyas Antiguas Sardinero

Para su primera vez en el Festival de Cine de Venecia, Teresa Andrés Gonzalvo apostó por la elegancia más atemporal con un vestido palabra de honor en terciopelo negro firmado por Michael Costello. La influencer valenciana complementó el look con Joyas Antiguas Sardinero, entre las que destacó un espectacular collar XL con colgante de esmeralda y un brazalete a juego que aportaban un toque de luz al estilismo. Para el calzado, confió en la firma Aquazzura, sumando un extra de sofisticación y estilo.

El beauty look corrió a cargo de Mario Rubio y Víctor E. Valle, quienes apostaron por una melena suelta pulida, maquillaje natural y piel luminosa, dejando todo el protagonismo a las joyas y al vestido. Teresa, que ha compartido en redes lo especial que ha sido para ella esta experiencia, no dudó en agradecer al equipo de Kérastase, responsable de su impecable peinado, por hacer posible este debut de ensueño en uno de los festivales más importantes del mundo.

Marta Lozano apuesta por el estampado de lunares más tendencia

Si algo caracteriza a Marta Lozano es su capacidad para arriesgar sin perder sofisticación. Para esta ocasión, la influencer optó por un vestido de lunares en blanco y negro de Claro Couture, una elección que combina glamour clásico con un guiño a la moda italiana más tradicional. Marta completó su look con joyas de Messika y un recogido bajo muy pulido que enmarca su rostro, demostrando una vez más su dominio absoluto de los estilismos de alfombra roja.

El look de Marta Lozano. Instagram @teresaandresgonzalvo

Un diseño muy glamuroso realizado en un georgette de seda estampado en lunar blanco con fondo negro, escote 'strapless', cuerpo drapeado a mano y hombros asimétricos con detalle de maxicapa. Por último, la parte de la falda es una media capa que le aporta fluidez y movimiento

Las influencers españolas, protagonistas indiscutibles de Venecia

El paso de Lola Lolita, Marta Lozano y Teresa Andrés por el Festival de Cine de Venecia confirma la proyección internacional de las influencers españolas. Sus estilismos, cuidados al detalle y cargados de personalidad, han logrado posicionarlas como referentes de moda y belleza dentro y fuera de nuestras fronteras.

Más allá de la alfombra roja, sus publicaciones en Instagram y TikTok han generado miles de interacciones, colocando sus looks entre los más comentados del festival y reforzando el impacto que estas creadoras tienen en la industria.