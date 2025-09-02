El look blanco de Sonsoles Ónega que estiliza, rejuvenece y será tendencia este otoño 2025

Sonsoles Ónega regresa a la televisión con más fuerza que nunca y lo hace marcando tendencia. La periodista estrena la cuarta temporada de su programa Y ahora Sonsoles en Antena 3 con un estilismo que no ha pasado desapercibido: un conjunto blanco impoluto que refleja elegancia, sofisticación y un aire renovador, perfecto para inaugurar esta nueva etapa profesional.

Un look minimalista que derrocha fuerza y estilo

Para la promoción de la nueva temporada, Sonsoles ha apostado por un dos piezas en color blanco de la firma Padova, una de las marcas emergentes que están conquistando el armario de las mujeres que buscan diseño, calidad y estilo atemporal.

El conjunto está formado por un top ceñido, de cuello alto y sin mangas, que aporta un aire minimalista y refinado, y un pantalón de cintura alta de corte recto y fluido que alarga la figura y aporta movimiento. El detalle del cinturón ajustado en el mismo tono crea una silueta equilibrada, favorecedora y estilizada, evocando una elegancia clásica pero con un toque muy actual.

La clave del éxito: un estilismo cargado de simbolismo

No es casualidad que Sonsoles Ónega haya elegido el blanco para su gran regreso. Este color, tradicionalmente asociado con la pureza, la serenidad y los nuevos comienzos, se convierte en un guiño perfecto al arranque de temporada. Además, el conjunto de Padova encarna todo lo que caracteriza al estilo de la presentadora: frescura, seguridad y sofisticación.

El toque final: sandalias metálicas para un resultado redondo

Para rematar el outfit, Sonsoles ha elegido unas sandalias de tiras cruzadas en cobre metalizado de la firma Durá y Durá. Este calzado, además de estilizar la figura, añade un punto de luz y contraste que rompe la neutralidad del blanco y eleva el look a otro nivel.

El acabado metalizado aporta un toque moderno y sofisticado, ideal para un estilismo que, además de impecable, resulta cómodo y versátil. Sin duda, una apuesta segura para quienes buscan un equilibrio entre elegancia y tendencia.

Sonsoles, icono de estilo para la nueva temporada

Con este estilismo, Sonsoles Ónega confirma que su estilo sigue siendo una referencia en la pequeña pantalla. Su capacidad para elegir prendas atemporales y combinarlas con detalles de tendencia la posiciona como una de las presentadoras más influyentes también en materia de moda.

La nueva temporada de Y ahora Sonsoles arranca con fuerza, y su look blanco impecable es solo un adelanto de lo que promete ser una etapa llena de estilo, frescura y éxito.