El look boho de Amelia Bono que parece un vestido es ideal para llevar con sandalias planas en tus vacaciones de agosto

Cada vez quedan menos días de verano, pero eso no significa que no estemos dispuestas a recibir inspiración para los últimos días de agosto en clave fashion. Y es que ya lo sabéis queridas lectoras, el estilo no descansa ni en vacaciones, sino que se lo digan a Amelia Bono, la empresaria e influencer no deja de sorprendernos con sus looks día tras día. Sea para una jornada en la playa con vestidos bohemios, un chapuzón en la piscina y bikinis efecto tipazo o como en este último caso con un look de inspiración festivalera en clave boho-chic que no hemos podido pasar por alto.

A primera vista parece que lo lleva Amelia para disfrutar de una tarde agosto en Marbella con amigas es un vestido negro de corte halter muy favorecedor, pero poniendo nuestro ojo clínico de editoras de moda a trabajar nos hemos dado cuenta de que en realidad se trata de un conjunto de dos piezas que la madrileña ha combinado con tanta maestría que da el pego de vestido dado que amabas prendas se unen como si fueran una. Eso es lo que tiene gozar de un gusto exquisito y dar siempre en el clavo como la experta en estilo que es.

El total look boho-chic más especial para terminar agosto con estilo

Para nada ajena al auge de tendencias como la 'boho-chic' esta primavera-verano 2025, Amelia Bono está dando más que un buen uso a una de las prendas estrellas de la colección de Kate Moss x Zara. Disponible desde hace unos meses y en principio lanzada como el uniforme estival perfecto para festivales como 'Glastonbury', donde la modelo británica, nos dejó una de sus estampas más icónicas, sí aquella con shorts vaqueros y botas de agua que tienes en la cabeza es de la que estamos hablando.

Chaleco bordados, Kate Moss x Zara (89,95 euros)

Chaleco bordados. Zara

Confeccionado en hilatura de viscosa y con detalles de bordados y apliques de hilo metálico, este chaleco negro y dorado es toda una joya en sí misma, básicamente como toda la colección cápsula que Zara presentó a comienzos de temporada.

Sin embargo, Amelia esta semana, ha decidido darle una vuelta de tuerca a ese chaleco del que todavía quedan algunas unidades disponibles en la web del gigante de Inditex combinándolo de manera que pareciera un vestido, no estamos seguras de sí esto ha sido intencionado o no del todo, lo que sí sabemos es que la madrileña ha vuelto en despertar en nosotras la necesidad de añadir una prenda como esta en nuestro armario de transición para septiembre.

El look de Amelia Bono. @ameliabono

Ella lo ha combinado con una minifalda negra y ligero vuelo, esa gracia natural es la que crea un efecto óptico como si de un vestido se tratase. Sandalias planas en esos mismos tonos negros y dorados con tachuelas y bolso estilo 'saco' de aires minimalistas en color neutro. O lo que es lo mismo un 10 en estilo sin esfuerzo que vas a querer copiar para estas últimas tardes de agosto en las que sol brilla todavía.