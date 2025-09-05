El look goyesco de Victoria Federica en el desfile de IQ Collection que será tendencia para las invitadas de otoño

La noche del 4 de septiembre, Madrid se vistió de gala para celebrar el quinto aniversario de IQ Collection, la firma de Inés Domecq, que presentó su nueva línea IQ Runway con un desfile muy especial en el que el arte y la moda se fusionaron de forma magistral. Entre las invitadas más destacadas, Victoria Federica volvió a acaparar todas las miradas con un look goyesco, sofisticado y muy favorecedor, perfecto para la ocasión.

La hija de la infanta Elena acudió al evento acompañada de su amiga Rocío Laffón, con quien compartió una fotografía frente a un espejo antiguo que ya circula en Instagram y está causando sensación. Ambas eligieron piezas de la nueva colección Goya, que se inspira en la fuerza del arte español, la tradición y la elegancia atemporal.

Un mono goyesco que marca tendencia

Para esta cita tan especial, Victoria Federica apostó por un mono largo en tono negro con bordados geométricos en crema y dorado que recorren todo el lateral de la prenda, creando un efecto visual estilizador y sofisticado. El diseño, de escote recto y tirantes anchos, combina la esencia clásica de la firma con un aire moderno y muy actual. Una prenda que entendemos que es de la nueva colección de la firma, aunque aún no lo encontramos disponible en su web.

El look de Victoria y Rocío. Instagram @rochilaffon

Completó el look con unas sandalias negras de tacón fino y joyas discretas, manteniendo todo el protagonismo en el mono. Además, optó por un beauty look pulido, con coleta baja tirante, eyeliner marcado y labios nude, aportando equilibrio y sofisticación al estilismo. Sin duda, un ejemplo perfecto de cómo adaptar las tendencias goyescas a un evento de noche.

IQ Collection celebra su quinto aniversario con la colección Goya

El desfile no solo marcó el lanzamiento de la nueva línea IQ Runway, más formal, nocturna y sofisticada, sino que también celebró los cinco años de trayectoria de la firma creada por Inés Domecq. La colección Goya es un homenaje al arte y a la moda, dos pilares fundamentales en la identidad de IQ Collection.

Diseños estructurados, bordados artesanales y siluetas impecables marcaron la pasarela, reafirmando la visión de una moda que une tradición y modernidad. “Hay momentos que marcan un antes y un después”, señalaba la marca en su invitación oficial, y el evento dejó claro que este es uno de ellos.

Victoria Federica, icono de estilo de la nueva temporada

Con este estilismo, Victoria Federica confirma su estatus como una de las it girls más influyentes del panorama nacional. Su elección de un mono goyesco en lugar de un vestido clásico demuestra que las tendencias de este otoño estarán marcadas por la elegancia atemporal y los guiños a la historia de la moda española.

Tras su aparición, las redes sociales no han tardado en reaccionar, y todo apunta a que este look se convertirá en uno de los más virales de la nueva temporada.