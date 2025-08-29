El look de madre orgullosa de Sara Carbonero con un vestido de más de 500 euros (y detalle original) de firma gallega

Cuando la moda se une con el arte, la fusión habla por sí sola. El vestido de Yves Saint Laurent con la obra de Mondrian, el famoso diseño Lobster de Schiaparelli en colaboración con Dalí o la relación estrecha entre un vestido de Christian Dior de 1949 y los cuadros de Monet. Una vez más, hemos detectado un nuevo modelo que hace referencia a esta disciplina y ni más ni menos ha sido en un nuevo look de Sara Carbonero tras volver de sus vacaciones en Tokio. Ya adelantamos que es fresquito, ligero y totalmente original.

Dentro del mundo de los vestidos solemos predecir los diseños, pero Sara Carbonero acaba de romper las reglas con una nueva adquisición inesperada y que revive el poder emocional de la moda. Ha sido durante esta tarde de jueves, en la que ha compartido con sus followers a través de un Instagram Stories su look of the day para ir a ver un partido de fútbol de sus hijos. En la mayoría de las veces, vemos a una celebridad seleccionado prendas de vestir casuales, básicas y atemporales con el fin de convertirse en la madre más orgullosa (a la vez que la más sensata en la moda). Ahora, ha desafiado su propio código de vestimenta para deleitar con un vestido con un detalle de lo más valioso.

El primer look de Sara Carbonero después de sus vacaciones en Tokio

Durante sus vacaciones en Tokio, hemos visto una maleta repleta de los esenciales discretos, cómodos e idóneos para no tener problemas a la hora de combinar. Ahora, ha vuelto a Madrid aprovechando las altas temperaturas para sacar a relucir este vestido con estampado artístico.

Sara Carbonero con vestido. Instagram @saracarbonero

De corte largo, con cuello redondo, tirantes delgados y un corte recto totalmente holgado que permite libertad de movimiento. Lo más especial es el estampado, puesto que se trata de una obra exclusiva conocida como Otras Rutas, de ACV. Lo firma la marca gallega Masscob y está confeccionada al 100% en dicha comunidad autónoma en colaboración con la Fundación Alttra. Tiene un precio de 540 euros y está disponible tanto en S como en M.

Vestido estampado, de Masscob (540 euros)

Vestido estampado. Masscob

Así lo ha combinado Sara Carbonero

Esta vez, Sara Carbonero ha combinado este vestido estampado con un calzado de lo más original, con mucha personalidad y propio de la década de los 2000. Unas sandalias de dedo de plataforma XXL en negro que, aunque no lo parezca a simple vista, son totalmente cómodas. Una manera rápida, fácil y fashionista de elevar el estilismo, así como de conseguir un efecto de 'piernas infinitas'. Asimismo, también ha recurrido a un capazo de asas largas y pendientes de aro de acabado en plata.

Hemos descubierto el primer look de Sara Carbonero tras sus vacaciones en Tokyo y es perfecto para exprimir al máximo los últimos días del verano. Desde luego, una compra distintiva, moderna y apoyando el talento de nuestro país.