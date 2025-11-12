El look de María Pombo que confirma que los vaqueros y la blazer cropped son también el uniforme de las embarazadas más estilosas

María Pombo sigue rompiendo moldes con sus looks premamá. La influencer madrileña, con más de 3 millones de seguidores en Instagram, ha conseguido que una simple foto en un aparcamiento se convierta en una auténtica lección de estilo. En su última publicación, María posa frente a su coche BMW con un look que reúne todas las tendencias de la temporada: blazer cropped, vaqueros relajados y el detalle más inesperado del momento, el abdomen al descubierto.

“Me empiezo a parecer a mi coche”, escribía en tono divertido junto a la imagen, en la que combina la elegancia urbana con un toque rebelde que recuerda al estilo de los 2000. Una propuesta que ha arrasado entre sus seguidores y confirma que, cuando se trata de marcar tendencia, María Pombo no necesita ni alfombra roja ni un evento de moda: le basta con un garaje.

El blazer corto: la prenda más buscada del otoño

La pieza clave del look es una blazer gris entallada y de largo cropped, que realza los hombros y deja entrever la cintura. Este tipo de americana ha conquistado el street style por su capacidad de equilibrar la formalidad del traje clásico con una silueta mucho más atrevida y femenina. María la combina con un top del mismo tono —apenas visible— y unos vaqueros rectos de tiro bajo, una tendencia que ha regresado con fuerza desde los archivos Y2K. Su truco del embarazo para no llevar vaqueros de embarazada, comprarse tallas más grandes a la suya, y de tiro bajo.

El contraste entre la sobriedad del gris y la informalidad del denim crea un equilibrio perfecto entre sofisticación y naturalidad. Para completar el look, la influencer añade unas gafas de sol negras rectangulares, un bolso acolchado de cadena al hombro y manicura en tono fucsia, que aporta un toque de color vibrante.

La nueva elegancia es effortless

Lejos de los estilismos elaborados o recargados, María Pombo reivindica un nuevo concepto de elegancia basado en la naturalidad y el “menos es más”. Su look encaja de lleno en la estética “quiet luxury”, donde los cortes limpios, los tejidos estructurados y los básicos bien combinados se imponen frente al exceso.

Además, su pose relajada, apoyada en el capó del coche, refuerza esa imagen de mujer segura, urbana y moderna que tanto caracteriza su estilo. Una fórmula que le funciona tanto para asistir a un evento como para una foto casual (aunque perfectamente calculada) en redes.

El garaje como nuevo escenario fashion

En los últimos meses, las fashion insiders han convertido los espacios cotidianos —desde parkings hasta supermercados— en escenarios de moda. María Pombo se suma así a esta corriente estética, demostrando que la moda ya no vive solo en los desfiles o los editoriales: también en los lugares más inesperados.

Su colaboración con BMW España añade el toque aspiracional y lifestyle que define a su perfil: coches, diseño y una vida urbana que inspira a miles de seguidoras.

Con este look, María Pombo reafirma su poder como referente de estilo y vuelve a recordarnos que la moda más potente no siempre está en los grandes eventos, sino en los pequeños gestos —y sí, también en un garaje—.