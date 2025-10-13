El look más cinematográfico de Nuria Roca: homenaje a Diane Keaton y guiño al estilo ‘Annie Hall’

Nuria Roca lo ha vuelto a hacer. La presentadora valenciana ha demostrado una vez más su impecable sentido del estilo con un look de inspiración masculina que rinde homenaje a la recientemente fallecida Diane Keaton, icono de Hollywood y musa eterna del estilo ‘tomboy chic’. Desde el plató de su programa La Roca, Nuria ha reinterpretado el inconfundible sello sartorial de la actriz con un outfit que combina elegancia, actitud y guiños cinematográficos.

El chaleco de sastrería, protagonista absoluto

El estilismo gira en torno a un clásico de fondo de armario: el chaleco de raya diplomática de Relish, a juego con un pantalón sastre de la misma firma. Un conjunto que podría haber salido directamente del vestidor de Annie Hall, el personaje más icónico de Diane Keaton y símbolo de la moda andrógina de los 70.

El toque de contraste llega con una camisa azul de H&M, ligeramente oversize y con los puños remangados, que aporta un aire desenfadado y actual al look. Lejos de los códigos más rígidos del traje clásico, Nuria lo adapta a su estilo propio: relajado, alegre y muy personal.

Un cinturón neón que rompe el esquema

Uno de los detalles más aplaudidos del look ha sido el cinturón amarillo flúor de Essentiel Antwerp, que rompe con la sobriedad del conjunto y demuestra el espíritu divertido que siempre caracteriza a la presentadora. Este toque de color se convierte en el foco del estilismo y aporta una dosis de modernidad que contrasta con la inspiración vintage del resto del conjunto.

Para completar el look, Nuria ha elegido unas botas negras de tacón medio de Zara, que refuerzan esa mezcla perfecta entre elegancia y comodidad que tanto la define.

Un homenaje a Diane Keaton desde el estilo

La elección no ha sido casual. Coincidiendo con la noticia del fallecimiento de Diane Keaton a los 79 años, Nuria Roca ha querido rendirle un sutil homenaje a través de la moda, reinterpretando su estética más recordada: camisas masculinas, chalecos de sastrería, pantalones amplios y una actitud inconfundible.

Diane Keaton fue mucho más que una actriz: se convirtió en un referente de estilo que rompió moldes en Hollywood, imponiendo un nuevo canon de feminidad basado en la libertad, el humor y la autenticidad. Su estilo boyish inspiró a generaciones enteras de mujeres, y ahora encuentra una nueva vida en looks como el de Nuria.

Nuria Roca, fiel a su estilo con mensaje

A lo largo de los años, la presentadora ha demostrado que sabe usar la moda como una forma de expresión personal y, en esta ocasión, también como homenaje. Con su look de inspiración Annie Hall, Nuria no solo ha recordado a una de las grandes damas del cine, sino que también ha reivindicado el poder de los clásicos reinterpretados con una mirada contemporánea.

El resultado: un look elegante, versátil y con historia, que reafirma a Nuria Roca como una de las mujeres más estilosas y coherentes de la televisión española.