El look más cómodo (y 'made in Spain') de Eugenia Martínez de Irujo es perfecto para tus escapadas del puente de diciembre

Pocas figuras aristocráticas cautivan tanto como lo hace Eugenia Martínez de Irujo. Se ha proclamado como una de las mujeres con una identidad estilística propia sin perder de vista una absoluta naturalidad y una cercanía hacia las tendencias de cada momento. Ahora, nos ha desvelado una nueva prenda de vestir que otorga el desenfado tan característico de sus looks, así como está enlazada hacia uno de los estilos que más se llevan: el boho chic.

Dentro de su armario, encontramos un flechazo hacia una explosión de colores, así como hacia unos estampados étnicos (o hippies) o florales. Pues bien, en este artículo comentamos este último punto con unos pantalones fluidos que reúnen todos los esenciales. Son cómodos, permiten total de liberación, románticos y firmados por una marca española. Y, por supuesto, nuestra redacción tiene todos los detalles para hacerte con la nueva compra de la hija de la Duquesa de Alba.

Los pantalones de flores 'made in Spain'

Como comentábamos, Eugenia Martínez de Irujo se ha hecho con unos pantalones florales inesperados, puesto que tiene un estampado alegre que solemos ver durante la temporada de primavera-verano. Sin embargo, los ha sabido trasladar a la época más friolera, dándonos una idea de vestir original, refinada y perfecta para el día a día.

Lookde Eugenia Martínez de Irujo. Instagram @eugeniamartinezdeirujo

Se tratan de unos pantalones de flores sobre una base en verde pistacho, uno de los colores que más hemos visto durante esta temporada. De cintura alta elástica (que permite mucha comodidad) y pernera ancha que ofrecen un movimiento discreto en los estilismos. Está disponible en la página web de Ikks, desde la talla 34 hasta la 44 por un precio de 125 euros.

Pantalones florales, de Ikks (125 euros)

Pantalones florales. Ikks

Con chaleco de punto y zapatillas XXL, la combinación más moderna

Y como ahora mismo estamos sufriendo la bajada de temperaturas drástica, la celebridad los ha llevado hacia el aire más invernal. Por ello, no ha dudado en sumar un chaleco de punto trenzado en blanco (también de Ikks por un precio de 95 euros) al que le ha sumado una camiseta negra básica de manga larga por debajo.

Asimismo, esta vez se ha olvidado de sus botas favoritas para dar un extra más casual y moderno con unas zapatillas deportivas blancas de plataforma XXL.

Chaleco de punto trenzado, de Ikks (95 euros)

Chaleco de punto trenzado. Ikks

Eugenia Martínez de Irujo lo ha vuelto a hacer. Se ha convertido de nuevo en nuestra editora de moda favorita con un look de firma española que contempla su estilo y el que actualmente está de moda: el bohemio.