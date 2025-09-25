El look masculino de Paz Vega en Milán que redefine la elegancia femenina (y que le vamos a copiar este otoño)

La Semana de la Moda de Milán siempre es un escaparate de tendencias y estilo, y en esta edición ha tenido una protagonista indiscutible en el front row: Paz Vega. La actriz española acaparó todas las miradas en el desfile de Max Mara, donde apostó por una de las combinaciones más sofisticadas y poderosas de la temporada: el total look en gris.

Consciente de la fuerza de los tonos neutros, Paz Vega eligió un estilismo que refleja a la perfección la esencia de la maison italiana: elegancia minimalista, cortes impecables y una visión renovada de la sastrería femenina. La actriz se convirtió en ejemplo del lema “menos es más” al coordinar un conjunto monocromático que resalta su porte natural y su capacidad para transformar un look aparentemente clásico en una declaración de moda contemporánea.

El poder del gris en clave sofisticada

El estilismo de Paz Vega estuvo compuesto por un abrigo en tono gris claro, llevado con naturalidad sobre los hombros, acompañado de un blazer cruzado de doble botonadura en la misma gama cromática. Bajo la chaqueta, la actriz optó por una camisa fluida en gris topo con cuello lazo, que aportaba movimiento y feminidad a un look de inspiración andrógina.

Italy Fashion S/S 26 Max Mara ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Los pantalones de pinzas, anchos y de caída fluida, completaban un juego de volúmenes perfectamente equilibrados. Para reforzar la estética monocolor, añadió un bolso estructurado en beige suave y unas gafas de sol de montura retro, que le dieron un toque cosmopolita y sofisticado. El resultado fue un conjunto pulido, actual y lleno de fuerza.

La propuesta de Max Mara en Milán

El desfile de Max Mara, bajo el título Rococo Modern, presentó una colección Primavera-Verano 2026 que combina el tailoring escultórico con tejidos etéreos, jugando con la estructura y la fantasía. En este contexto, el look de Paz Vega se alineó a la perfección con la narrativa de la firma: piezas atemporales que trascienden las temporadas, con un aire de modernidad y sofisticación indiscutible.

Italy Fashion S/S 26 Max Mara ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El gris, lejos de ser un color neutro sin matices, se ha convertido en nuevo símbolo de fuerza y versatilidad. Paz Vega lo reivindica como tono estrella de la temporada, demostrando que puede ser tan elegante como el negro y tan luminoso como el blanco. Este total look demuestra cómo la sastrería en clave monocromática es capaz de estilizar la silueta, transmitir seguridad y elevar cualquier outfit al terreno del lujo discreto.

Paz Vega, embajadora del estilo

La presencia de Paz Vega en Milán confirma su estatus como una de las españolas con mayor proyección internacional en la moda. Su elección de Max Mara no solo refuerza su vínculo con la elegancia clásica, sino también con la nueva sastrería femenina, que apuesta por la comodidad sin renunciar al glamour. Una vez más, la actriz demuestra que sabe interpretar las tendencias globales y adaptarlas a su propio estilo, convirtiéndose en un referente de sofisticación dentro y fuera de las alfombras rojas.

Italy Fashion S/S 26 Max Mara ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Con este look, Paz Vega no solo brilló en el front row de Max Mara, sino que consolidó el gris como el color más poderoso de la temporada y reivindicó el monocromo como sinónimo de estilo y modernidad.