El look relajado (pero chic) de Tamara Falcó e Isabel Preysler para aterrizar en el paraíso de Maldivas

Después de un año intenso y una boda que fue de las más comentadas del panorama social, Tamara Falcó ha hecho las maletas para desconectar en uno de los destinos más paradisíacos del mundo: las Maldivas. Pero no lo ha hecho sola. Como ya es tradición, la marquesa de Griñón ha viajado con su madre, Isabel Preysler, y juntas han vuelto a demostrar que estilo y comodidad pueden ir de la mano… incluso al otro lado del mundo.

En su última publicación en Instagram, Tamara compartía una imagen a bordo de una lancha, ya en tierras maldivas, donde ambas lucen looks perfectos para iniciar unas vacaciones tropicales. Lejos de los estilismos de alfombra roja a los que nos tienen acostumbradas, madre e hija han apostado por la naturalidad, sin renunciar al buen gusto que las caracteriza.

Gorras, rayas y actitud relajada

Tamara Falcó ha elegido para la ocasión una camisa de rayas finas, ligeramente oversize y con un aire masculino muy en tendencia. La ha combinado con un chaleco salvavidas, imprescindible en este tipo de trayectos en lancha, y una gorra estilo trucker en tono azul claro con un divertido parche bordado con forma de cacahuete y el mensaje “Go Nuts”. Un toque sporty con guiño de humor que demuestra que la marquesa sabe cómo adaptar su estilo al contexto vacacional sin perder autenticidad.

En cuanto al rostro, Tamara aparece con la piel limpia, apenas maquillada, dejando que su sonrisa y el brillo natural de la piel hablen por sí solos. Porque si hay algo que nos deja claro este posado es que el lujo verdadero, en muchas ocasiones, está en la sencillez.

Isabel Preysler, minimalismo impecable

Sentada a su lado, Isabel Preysler irradia elegancia incluso con el estilismo más sobrio. Con una camiseta blanca de manga larga, unos pantalones claros y gafas de sol XL, la socialité encarna el manual perfecto del chic atemporal. Un look discreto y eficaz, ideal para llegar al resort sin estridencias y con ese halo de sofisticación que siempre la ha definido.

Tamara e Isabel en Maldivas. @tamara_falco

A sus 73 años, Isabel continúa siendo un referente de estilo para muchas mujeres que buscan inspiración en la sobriedad bien ejecutada. Y esta imagen junto a su hija confirma que su manual de estilo es infalible, incluso en un entorno tan relajado como Maldivas.

Maldivas, el paraíso elegido

Tamara ha acompañado la publicación con un mensaje que refleja perfectamente el espíritu del viaje: “Después de un viaje largo… qué gusto volver al paraíso. Rodeada de aguas turquesa, olor a coco… y dos de mis personas favoritas”. Un texto que transmite paz, conexión familiar y felicidad pura, mientras disfruta de las cristalinas aguas del atolón de Kuda Huraa, alojadas en el exclusivo Four Seasons Maldives.

Con esta escapada, Tamara Falcó e Isabel Preysler no solo inauguran sus vacaciones junto a Íñigo Onieva, también nos regalan una imagen de unión familiar y estilo sin esfuerzo. Porque cuando el buen gusto se lleva en el ADN, cualquier rincón del planeta puede convertirse en una pasarela.