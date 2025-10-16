El look rojo de Yolanda Díaz en los Premios Planeta 2025 que confirma su amor por la moda española

Barcelona volvió a convertirse en el epicentro de la literatura con la entrega de los Premios Planeta 2025, una cita marcada por la elegancia y la emoción. Entre los asistentes que acapararon todas las miradas estuvo Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, que apostó por un look tan sofisticado como potente, fiel a su estilo personal. En una noche en la que Juan del Val se alzó con el galardón por su novela Vera, una historia de amor, la política gallega protagonizó uno de los momentos más comentados por su impecable elección de vestuario.

Un look rojo pasión firmado por la marca española Coosy

Yolanda Díaz eligió un conjunto rojo pasión de la firma española Coosy, demostrando que el color de la energía y el liderazgo puede ser también el de la elegancia más contemporánea. El look, formado por un top asimétrico de cuello abierto y manga tres cuartos junto a un pantalón de pata ancha a juego, destacó por su fluidez, movimiento y favorecedora silueta. Una propuesta monocromática impecable que encajó a la perfección con el tono solemne y festivo de la gala celebrada en el Salón Oval del Museo Nacional de Arte de Cataluña.

El look de Yolanda Díaz. Gtres

El top “Magna” rojo: la pieza más versátil y elegante de Coosy

El top “Magna” rojo, una de las piezas estrella de la nueva colección de Coosy, está confeccionado en un tejido ligero que envuelve el cuerpo con un efecto envolvente y estiliza la figura gracias a su bajo irregular de inspiración minimalista. La prenda, actualmente rebajada de 85 a 49 euros, es un ejemplo del equilibrio entre diseño y accesibilidad que caracteriza a la marca gallega. Coosy propone combinarlo con el pantalón palazzo rojo a juego para conseguir un look total que nunca pasa desapercibido, ideal para eventos de noche, cenas o ceremonias especiales.

Detalles beauty y apuesta por el diseño español

Díaz completó su estilismo con discreción y acierto: joyas doradas muy finas, melena suelta con ondas suaves y un maquillaje natural con labios en tono rosado que aportaban frescura y luminosidad al rostro. El resultado fue una imagen pulida, femenina y segura, muy en línea con el mensaje de empoderamiento que siempre transmite la vicepresidenta segunda del Gobierno en sus apariciones públicas.

Yolanda Díaz. Gtres

Su elección no solo fue celebrada por su belleza estética, sino también por su apuesta por el diseño español, en este caso de una firma nacida en Galicia y confeccionada íntegramente en España. En un evento donde la cultura, la literatura y el talento nacional fueron los verdaderos protagonistas, Yolanda Díaz consiguió unir moda, identidad y elegancia en un mismo look.