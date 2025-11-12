El look con transparencias (y perlas) con el que Carmen Lomana eclipsó en la cena de Charo Ruiz en Madrid

Madrid volvió a reunir a algunas de las mujeres más elegantes del panorama nacional en una velada muy especial organizada por Charo Ruiz Ibiza. La diseñadora trasladó su universo mediterráneo a la capital con una cena íntima en el Hotel Edition, donde presentó su nueva colección otoño-invierno. Entre las invitadas más destacadas, Carmen Lomana acaparó todas las miradas con un look que combinó clasicismo, feminidad y un toque atrevido gracias a las transparencias.

El negro más sofisticado

Fiel a su estilo impecable, Carmen Lomana apostó por un vestido negro largo con cuerpo de malla transparente y falda fluida, una elección que equilibraba sensualidad y elegancia a partes iguales. El diseño, de aire atemporal, dejaba ver un delicado top interior que realzaba la silueta con sutileza, aportando una lectura moderna del eterno “black dress”.

El look de Carmen Lomana. Cortesía

El detalle que elevó el conjunto fue el collar de perlas que adornaban su cuello, aportando luminosidad y un guiño de glamour clásico a lo Grace Kelly. Lomana completó el estilismo con unos salones metalizados, manicura nude y su melena rubia suelta con ondas suaves, reforzando esa sofisticación natural que tanto la caracteriza.

Un guiño al lujo discreto

Aunque la cita estaba dedicada a celebrar la nueva colección de la firma ibicenca, Carmen no lució un diseño de Charo Ruiz, sino una propuesta propia con la que reafirmó su personalidad y su visión del lujo: atemporal, femenino y con carácter. La empresaria consiguió que un look negro se sintiera vibrante gracias al juego de texturas entre el tul y la seda, y al contraste de las transparencias con las joyas clásicas.

En un ambiente rodeado de vegetación, luces cálidas y el característico sello de Ibiza que define la marca, su estilismo destacó por su equilibrio entre lo sensual y lo elegante, demostrando que la sofisticación no está reñida con la audacia.

Una noche de moda con acento mediterráneo

Durante la cena, Charo Ruiz reunió a una cuidada selección de mujeres del mundo de la moda, la comunicación y el lifestyle —entre ellas Teresa Andrés Gonzalvo, Carla Hinojosa, Nat Cebrián o María Monfort— para celebrar el lanzamiento de su propuesta FW 25-26, repleta de encajes, algodones bordados y siluetas inspiradas en la brisa de Ibiza.

Entre risas, brindis y conversaciones sobre moda, Carmen Lomana volvió a demostrar por qué es sinónimo de elegancia en cada aparición: sabe reinterpretar las tendencias sin perder su sello personal y convertir cualquier cita en una pasarela de estilo.