El look de Vicky Martín Berrocal que soluciona los días de 'ni frío ni calor' en octubre

Ni frío ni calor. Ese eterno dilema del entretiempo que tantas veces complica nuestras mañanas tiene solución, y Vicky Martín Berrocal acaba de demostrarlo con un look impecable que resume a la perfección el espíritu de octubre: sencillo, elegante y práctico. La diseñadora ha compartido en su cuenta de Instagram un conjunto ideal para esos días en los que el termómetro se mueve en tierra de nadie, y no sabes si sacar el abrigo o seguir con prendas más ligeras.

La gabardina corta: la prenda clave del entretiempo

Para su jornada de domingo, Vicky eligió una gabardina corta en tono beige, una pieza que nunca falla y que se ha convertido en un imprescindible de los armarios de otoño. Más ligera que un abrigo y más estructurada que una chaqueta, la gabardina es perfecta para protegerse de la brisa sin renunciar al estilo. En su caso, la diseñadora apostó por un diseño con cinturón que marca ligeramente la silueta, aportando un aire sofisticado incluso al look más casual.

El color arena, además, combina con absolutamente todo y aporta esa luminosidad que tanto favorece en los días más grises. Es una elección que transmite elegancia sin esfuerzo, uno de los sellos más característicos del estilo de Vicky Martín Berrocal.

Vaqueros rectos y camiseta: el combo que nunca falla

La andaluza completó su estilismo con unos vaqueros rectos en azul medio y una camiseta básica. Dos prendas que todas tenemos en el armario y que, bien combinadas, pueden dar lugar a un look tan actual como el suyo. La clave está en los cortes limpios, el buen ajuste y, sobre todo, en los complementos.

Vicky sabe cómo equilibrar la sobriedad del denim con el punto chic de las prendas superiores. En este caso, añadió un bolso tipo clutch de piel en tono beige, que aporta textura y un toque más sofisticado sin romper la armonía cromática del conjunto. En la mano, un par de gafas de sol, el accesorio que nunca falta en sus estilismos y que remata el look con ese aire urbano que tanto le favorece.

Un look para copiar todo el otoño

La publicación en la que mostraba este estilismo venía acompañada de una reflexión muy reconocible: “Ni frío ni calor… en este primer domingo de octubre. Gabardina corta, vaqueros y camiseta. La realidad es que una con este tiempo no sabe lo que ponerse. ¿Os pasa igual?”. Una frase que resume perfectamente la situación de miles de mujeres en esta época del año, cuando el clima es tan cambiante que vestirse se convierte en una pequeña odisea diaria.

Y precisamente por eso, su propuesta funciona tan bien: es sencilla, cómoda y versátil. Perfecta para ir a comer con amigos, para una jornada de trabajo relajada o para cualquier plan de fin de semana. Además, todas las piezas del look pueden adaptarse fácilmente con pequeños cambios: bastará con cambiar las zapatillas por unos botines o añadir un pañuelo estampado para actualizar el resultado.

El estilo atemporal de Vicky Martín Berrocal

Vicky vuelve a demostrar que el estilo no depende de las tendencias pasajeras, sino del equilibrio entre elegancia y naturalidad. Su capacidad para crear looks que transmiten confianza, sin recurrir a excesos, la convierte en una de las referentes de moda más seguidas en España.

Este conjunto de entretiempo no solo es práctico, sino que también es una lección de estilo sobre cómo mantener el glamour incluso cuando el tiempo no acompaña. Y lo mejor: está compuesto por prendas básicas que todas tenemos en el armario.

Así que si mañana te levantas sin saber qué ponerte, recuerda el look de Vicky Martín Berrocal: gabardina corta, vaqueros y camiseta. Tres básicos que, combinados con estilo, pueden salvarte cualquier día de octubre.