Lourdes Montes todavía conserva este vestido de Zara y así lo ha defendido para ir de concierto con Fran Rivera

Lourdes Montes ha deslumbrado en el concierto de Camilo en Starlite Occident en Marbella con Fran Rivera. Un acontecimiento al que no han dudado en asistir varias celebridades, entre ellas también Paula Echevarría con Miguel Torres, en donde el cantante colombiano ha motivado al público con sus temas más sonados. Esta vez, la diseñadora ha demostrado cómo triunfar con un look de invitada de firma española, económico e infalible. Esta noche, ha vuelto a ser el foco de todas las miradas sobre un entorno donde se fusiona la música con la indumentaria hasta convertirse en todo un desfile.

Más allá de su famosa relación con Fran Rivera, Lourdes Montes se ha consolidado como una de las referentes de nuestro país en cuanto a cómo permanecer un estilo sofisticado con tendencias accesibles. Bien es cierto que ha triunfado con diseños de alta costura (sobre todo, en eventos de alfombra roja), pero las prendas de fondo de armario del día a día son las más abundantes en sus estilismos. Es decir, muchas de sus piezas las podemos encontrar en marcas de moda accesibles del calibre como Zara, Mango o Massimo Dutti, entre otras, a las que da una segunda, tercera e infinitas vidas. Una demostración de ello ha sido su look para disfrutar de una noche de buena música en la Cantera de Nagüeles.

El vestido de Zara que triunfó en 2022 y todavía lo luce Lourdes Montes

Hemos visto a una Lourdes Montes con un vestido de efecto satinado de Zara que se lanzó en 2022 y actualmente no se encuentra disponible. Un modelo de corte mini holgado en la parte del cuerpo con lazada decorativa en el cuello y mangas ligeramente abullonadas que aportan volumen sutil al outfit. Sigue de una cintura marcada con una falda de corte recto que otorga comodidad absoluta a la celebridad. En definitivo, se trata de una apuesta perfecta para aquellas noches de verano que refrescan y queremos materiales livianos que nos eviten los golpes de aire. En cuanto a accesorios, lo ha combinado con pendientes de aro, sandalias de rafia en nude (que consiguen un efecto de 'piernas infinitas) y bolso naranja de la firma andaluza Faitia.

En su momento, la marca española lanzó este vestido por un precio de 29,95 euros y quienes tuvieron la suerte de invertir en él hicieron una compra sensata. Se trata del típico modelito que siempre viene bien tener en la recamara para ocasiones como esta, gracias a su temporalidad y versatilidad.