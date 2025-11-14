Lucía Rivera desvela el secreto de estilo de Blanca Romero: “Es camaleónico, como su personalidad”

Madrid dio el pistoletazo de salida a la temporada festiva con uno de los eventos más esperados del invierno: la presentación de la colección de fiesta e invierno de Kiabi en el emblemático espacio Casa Música. Un ambiente cálido, iluminado por velas y cubierto de flores, que se transformó en el escenario perfecto para una velada íntima y estilosa en la que Blanca Romero y Lucía Rivera se convirtieron en dos de las grandes protagonistas.

Además de acaparar todas las miradas con sus estilismos, madre e hija compartieron con LIFESTYLE DE LA RAZÓN cómo viven la moda, qué admiran la una de la otra y por qué su relación se refleja también en la forma en la que se visten.

Blanca Romero: minimalismo, sofisticación y un look profundamente atemporal

Blanca Romero apareció con un estilismo que condensaba a la perfección ese minimalismo sofisticado que se ha convertido en su sello personal. Para la ocasión, la actriz y modelo escogió una blusa satinada de cuello alto en tono champán, una prenda tan elegante como versátil que aporta brillo sin exceso. La combinó con pantalones rectos en gris carbón, a los que añadió un cinturón para estructurar la silueta y elevar aún más el resultado final.

El look de Blanca Romero. Cortesía de Kiabi

Su melena corta, peinada con ondas suaves, y un maquillaje natural pero luminoso completaron un look impecable, muy propio de esa elegancia effortless que Blanca domina como pocas. Pero más allá de las prendas, su manera de reflexionar sobre el estilo deja claro por qué su imagen funciona siempre.

En conversación con Lifestyle La Razón, Blanca confesó que hay un truco de estilo que le robaría a su hija, y no es otro que su forma de llevar las americanas. Reconoció con humor que a Lucía “le pones cualquier blazer y la defiende como si estuviera hecha para ella”, mientras que a ella no siempre le sientan igual de bien: “A mí es difícil que una americana me quede perfecta y a ella cualquiera le queda increíble”, admitió.

También reveló qué pieza del armario de Lucía envidiaría: una gabardina de Woodbury, que su hija luce con una naturalidad que —según destaca— a ella no le favorece tanto… aunque la querría igualmente en su propio armario. Y añadió, entre risas, que también le robaría “unas zapatillas muy, muy bonitas de pelo” que Lucía tiene fichadas como uno de sus básicos favoritos.

Lucía Rivera: modernidad, layering y una mirada vanguardista de la moda

Lucía, por su parte, demostró por qué se ha convertido en una de las prescriptoras de estilo más seguidas de su generación. Eligió un vestido sin mangas de cuello alto en gris marengo, que combinó con un gesto muy tendencia: un suéter camel anudado a la cintura, un detalle de layering que aporta textura, dimensión y calidez al outfit.

Lucía Rivera. Cortesía Kiabi

Para completar su look, apostó por botas altas de ante negro y un maquillaje marcado por labios rojos, aportando ese toque sofisticado y nocturno perfecto para una cena navideña. Su presencia fue una de las más fotografiadas de la noche, no solo por el estilismo, sino por la fuerza con la que defiende cada prenda.

Pero lo más revelador llegó cuando se le preguntó por el estilo de su madre. Lucía no dudó: “Es camaleónico, como su personalidad”, afirmó. Una descripción que sintetiza la capacidad de Blanca para reinventarse, para no encasillarse en un solo registro y para adaptar cada tendencia a su propia esencia, algo que su hija admira profundamente.

En esta línea, también confesó qué parte del armario de Blanca le robaría sin pensarlo: “Todos sus chándales, sin duda”. Una respuesta que muestra la cara más cotidiana de ambas y que evidencia que, lejos de la alfombra roja, comparten ropa, gustos y mucha complicidad.

Una relación que se viste también con moda

En un evento en el que predominaban los tonos chocolate, los tejidos satinados y los básicos elevados, Blanca y Lucía demostraron que la moda también es un lenguaje que se comparte entre generaciones. Madre e hija se inspiran mutuamente, se admiran sin filtros y, sobre todo, encuentran en la moda una forma más de reflejar su vínculo.

Lucía y Blanca. Cortesía Kiabi

La exclusividad de sus palabras para este diario confirma que, más allá de sus carreras y su presencia en eventos, su relación sigue siendo el centro de todo: cercana, divertida y llena de estilo.