Si los lunares son tendencia, este vestido de Zara que se ha comprado Violeta Mangriñán es todo lo que necesitamos

Hay estampados que nunca pasan de moda y, sin embargo, esta temporada han regresado con más fuerza que nunca. Los lunares, ese print clásico y atemporal, se han colado de nuevo en las pasarelas, en los looks de street style y, por supuesto, en los armarios de nuestras influencers favoritas. Violeta Mangriñán, siempre a la última, acaba de confirmar que este patrón no solo es tendencia, sino también la clave para un look elegante, versátil y con un toque retro irresistible.

El vestido que querrás llevar todo el verano (y más allá)

La influencer ha compartido en redes su última adquisición: un vestido largo halter de lunares de la colección Zara Woman, una pieza que parece hecha para los días de verano, pero que con los accesorios adecuados también funcionará en otoño. Confeccionado en hilatura de viscosa, este diseño combina comodidad y fluidez, creando un movimiento espectacular al caminar.

El look de Violeta. Instagram @violeta

El corte halter realza los hombros y estiliza la figura, mientras que su escote pico profundo añade un toque sensual sin caer en lo exagerado. La espalda descubierta con lazada aporta ese aire desenfadado y fresco que tanto nos gusta en los looks estivales. Además, su bajo acabado en vuelo potencia la caída del tejido y aporta un extra de movimiento que lo hace perfecto para planes de día y de noche.

Lunares: el estampado eterno que siempre vuelve

Si bien los lunares tienen un innegable aire flamenco y clásico, esta temporada las firmas han sabido reinterpretarlos con cortes y diseños modernos. En este caso, el fondo marrón chocolate con topos blancos del vestido de Zara le da un aire sofisticado y diferente, alejándose del típico binomio blanco y negro. Esto lo convierte en una prenda aún más versátil, ideal para combinar tanto con complementos neutros como con toques de color.

No es casualidad que el estampado de lunares esté tan presente en las colecciones actuales: es femenino, alegre, fácil de llevar y, sobre todo, muy fotogénico. Perfecto para cualquier ocasión, desde una cena especial hasta un paseo por la ciudad.

Cómo combinarlo para sacar su máximo partido

Violeta Mangriñán lo ha lucido con un bolso acolchado negro tipo Chanel y pulseras finas, un ejemplo perfecto de cómo este vestido puede brillar con accesorios discretos. Para un look más boho, puedes sumarle unas sandalias planas y un capazo de rafia. Si buscas un aire más sofisticado, opta por tacones finos y pendientes largos dorados. Incluso con una cazadora vaquera o una blazer ligera podrás adaptarlo a temperaturas más frescas.

Vestido lunares Zara

Disponible en Zara por 55,95 euros, el vestido halter de lunares de la colección ZW es una de esas compras inteligentes que no solo sirven para una temporada, sino que podrás reutilizar año tras año gracias a su diseño atemporal. No nos extrañaría que se agotara pronto, sobre todo después de que Violeta lo haya mostrado en redes.

En definitiva, si los lunares son tendencia, este vestido de Zara es la prueba definitiva de que invertir en un clásico renovado es siempre una buena idea. Cómodo, elegante y versátil, tiene todas las papeletas para convertirse en tu prenda favorita del verano.