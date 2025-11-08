Manuela Rivadulla, fundadora de la marca THE ZUR: "Europa está saturada de productos, pero no de historias verdaderas"

El científico Rupert Sheldrake sostiene que entre madres e hijos existe una especie de hilo invisible, una conexión que trasciende la distancia. No hace falta creer del todo en la telepatía para intuir algo de eso en la historia de THE ZUR, una marca nacida en 2021 del vínculo entre Manuela Rivadulla, estilista argentina radicada en Londres, y su madre Roxana, marroquinera de oficio en la zona sur del Gran Buenos Aires. Cuando una dibuja una silueta pensando en arquitectura, diseño y arte desde Europa, la otra imagina de inmediato cómo va a desarrollar el producto final. Hay miles de kilómetros entre ambas, pero un solo gesto compartido: crear una marca en conjunto, donde el diseño y el oficio se escuchen todo el tiempo.

El nombre, THE ZUR, es un juego entre el inglés y el castellano que remite al "sur" donde crecieron, pero también a un sur cultural: la revista Sur, las letras de Charly García y una cierta melancolía luminosa que atraviesa la ciudad de la furia. La marca nace de ahí, de una geografía afectiva que Manuela reordena con el lenguaje del diseño contemporáneo: líneas limpias, geometría precisa y una paleta que se mueve entre neutros sobrios y acentos de color, como el rojo intenso o el granate.

El corazón del proyecto es el puente. "Designed in London, handcrafted in Buenos Aires" (diseñado en Londres, hecho a mano en Buenos Aires) no es solo un eslogan, es la descripción literal de un proceso. Los bocetos, las decisiones de color y la dirección creativa se definen en Londres, en diálogo con la arquitectura, el diseño de interiores y las artes plásticas. Mientras que la materialización ocurre en los talleres de Buenos Aires, donde el cuero se sigue trabajando como oficio, con tiempos propios y una relación casi personal con cada pieza. Esa tensión entre una mirada global y una manufactura local sostiene la identidad de la marca: pocas piezas, muy pensadas, que apuestan por la atemporalidad antes que por la velocidad de las tendencias.

En esta entrevista, Manuela habla de esa doble pertenencia, del shock de entrar al ecosistema europeo, de lo que implica presentarse como marca latina en Londres, del diálogo con su madre en el taller y de por qué, para ella, "lo bello siempre incluye lo bien hecho".

Manuella Rivadulla: "Lo bello siempre incluye lo bien hecho"

Diseñan en Londres y hacen los productos en Buenos Aires, ¿cómo se traduce esa doble pertenencia en el producto, el branding y la experiencia de cliente?

Londres nos da la mirada contemporánea, el ritmo y la exigencia del mercado internacional; Buenos Aires aporta el alma, la calidez y la herencia artesanal. Cada pieza se diseña en Londres, pero se materializa en nuestros talleres en Buenos Aires, donde la piel todavía se trabaja con el mismo respeto que hace décadas. Esa distancia entre ambos lugares se convierte en un puente simbólico: el diseño nace en un contexto global, pero se fabrica con una identidad profundamente local.

En cuanto a la experiencia del cliente, entendimos desde el comienzo que la logística debía estar a la altura de las expectativas del mercado actual. Por eso contamos con dos hubs de despacho -uno en Londres y otro en Buenos Aires- que nos permiten responder con rapidez y eficiencia tanto a Europa como a América del Sur. Hoy, los clientes esperan inmediatez: hacen un click y quieren tener su pieza casi de inmediato. Tener esa estructura aceitada fue una prioridad desde el primer día, porque un producto impecable también necesita una experiencia fluida y confiable.

El branding, por su parte, es el reflejo de esa dualidad. Es una mixtura entre mis raíces, mis curiosidades y mis viajes, que empezaron a muy temprana edad y fueron moldeando mi forma de mirar el mundo. Londres me dio la sobriedad, el diseño como lenguaje; Buenos Aires, la emoción y la textura. Todo en THE ZUR -desde la paleta de colores hasta el tono visual o la manera en que contamos nuestras historias- responde a esa fusión entre lo racional y lo sensible, entre lo pensado y lo sentido.

¿Qué significa para ti "ser puente" entre tradición e innovación, entre Londres y Buenos Aires, en una industria saturada de tendencias?

Ser puente es no elegir un extremo. No se trata de nostalgia por el pasado ni de perseguir lo nuevo, sino de encontrar un equilibrio entre ambos. La tradición, para nosotros, no es algo inmóvil: es un punto de partida desde el cual reinterpretamos las formas y los materiales con una mirada actual. Trabajamos con técnicas heredadas, pero con un lenguaje contemporáneo, más vinculado a la arquitectura y al diseño que a la moda como sistema.

También implica una postura frente al ritmo de la industria. Preferimos tener pocos productos, pero que cada uno esté hecho de la mejor manera posible. La búsqueda de perfeccionamiento constante es parte de nuestra filosofía. La presión por ofrecer algo "nuevo" cada temporada ha erosionado la calidad, incluso dentro del mercado del lujo. Nosotros elegimos lo contrario: apostar por diseños únicos, duraderos, y cada vez con mejores materiales. Esa es nuestra manera de innovar.

Hablas de una estética nacida de la convergencia entre arquitectura, diseño y artes plásticas. ¿Cómo haces para traducir esto a una silueta usable?

Mis mayores curiosidades siempre partieron del diseño de interiores, del diseño de objetos, de la arquitectura y de la escultura, más que de la moda en sí. Por eso, a la hora de crear un bolso, lo concibo como si fuera un objeto o una pequeña estructura: empiezo desde la forma, las proporciones, los volúmenes y los materiales. Pero también tengo la función muy presente, porque me gusta que un objeto acompañe distintos momentos del día, que pueda adaptarse del día a la noche sin perder su carácter.

En ese proceso, cada pieza termina siendo casi la punta del iceberg: la materialización de un universo mucho más amplio de referencias culturales y artísticas. No se trata de citas literales ni de reproducir un movimiento en particular, sino de dejar que todas esas influencias -los estudios, la curiosidad, la observación constante de distintos lenguajes del arte y el diseño- decanten hasta transformarse en algo propio. En ese sentido, cada bolso lleva consigo parte de ese bagaje, es un objeto funcional, pero también la expresión tangible de una forma de mirar el mundo.

Por eso me gusta pensar a THE ZUR como mucho más que una marca de bolsos: como una estética, un lenguaje hecho de lugares e historias. Cada diseño nace de una referencia, de una arquitectura, de un viaje o de una mujer que nos inspira. En ese sentido, THE ZUR no busca solo vestir, sino contar una manera de mirar el mundo.

Maneulla Rivadulla: "A la hora de crear un bolso, lo concibo como si fuera un objeto o una pequeña estructura"

¿Cuál fue el mayor shock al entrar al ecosistema de moda europeo (regulación, retail, ferias, etc.) y qué aprendizaje serviría a una emprendedora latina?

El mayor shock fue entender que el sistema es complejo, burocrático y muy caro, pero también extremadamente profesional. Cada paso -desde la importación hasta el packaging o los códigos de aduana- exige precisión. Mi consejo sería estudiar bien los tiempos y costos logísticos antes de lanzar, pero sin perder la visión creativa. Europa valora la autenticidad y el oficio, cuando tu propuesta es sólida, el mercado responde.

¿Dónde ves sesgos (positivos o negativos) al presentarte como marca latina en Londres? ¿Lo convertiste en ventaja competitiva?

Ser latina en Londres te hace visible. A veces el acento o el origen generan curiosidad; otras, cierta subestimación inicial. Pero en nuestro caso lo convertimos en una fuerza. La manera en que trabajamos el cuero, el color, la luz y la materia es muy diferente al canon británico, y eso nos da identidad. No intentamos parecernos a una marca europea: preferimos mostrar desde dónde venimos.

La colección "The Geometry of Innocence" dialoga con figuras como Eileen Gray o Charlotte Perriand. ¿Cómo evitas que la referencia quede literal y en cambio se vuelva lenguaje propio?

La literalidad es difícil porque ellas no diseñaban bolsos, sino muebles o espacios arquitectónicos. Más allá de sus obras, lo que realmente me inspira es entender su carácter y su historia de vida. Fueron mujeres pioneras en contextos dominados por hombres, que lograron imponer una visión distinta -más intuitiva, más humana- en un mundo profundamente estructurado.

En ese sentido, lo que me interesa no es reproducir sus diseños, sino reinterpretar su forma de pensar. Me conmueve cómo transformaron las limitaciones en lenguaje propio, cómo se mantuvieron fieles a su sensibilidad en medio de entornos que no las reconocían. El caso de Eileen Gray con Le Corbusier es muy conocido: él llegó a pintar murales sobre su propia casa como una forma de marcar territorio, de eclipsar su obra. Y aun así, su visión prevaleció.

Esa fuerza silenciosa, esa independencia estética y personal, es lo que busco trasladar a THE ZUR. No desde la cita directa, sino desde una actitud: la de construir un lenguaje propio, femenino y contemporáneo, que dialogue con el diseño, la arquitectura y el arte, pero que conserve su autonomía.

Tu madre aporta el conocimiento artesanal del cuero y tú el lenguaje estético desde Londres. ¿Cómo toman decisiones cuando "lo bello" choca con "lo posible" en taller?

Es un diálogo constante. A veces yo propongo una forma casi imposible y ella me recuerda los límites del material. Otras veces, desde el taller, surgen soluciones técnicas que terminan redefiniendo el diseño. No es una relación jerárquica sino complementaria. Lo bello para mí siempre incluye lo bien hecho, así que si algo no puede sostenerse estructuralmente o no envejece bien, no entra en la colección.

¿Cuáles fueron las fricciones logísticas más grandes al producir en Buenos Aires y vender en Europa?

Los tiempos y la burocracia. Desde conseguir insumos hasta exportar una pieza, todo lleva más tiempo de lo que el sistema europeo espera. También la fluctuación económica afecta la planificación y obliga a tener una logística muy precisa.

Pero producir en Buenos Aires es una decisión consciente: nos permite mantener el control de la calidad, cuidar a nuestros artesanos y sostener una narrativa coherente con lo que somos. Además, de a poco, estamos modernizando la industria local del cuero y llevando a nuestros talleres nuevas herramientas y tecnologías que les permitan perfeccionar su trabajo. Es algo que nos tiene muy felices, porque más allá del producto final, sentimos que THE ZUR también aporta a la evolución de un oficio que forma parte de nuestra identidad.

¿Qué elementos visuales son no negociables para que una foto “sea THE ZUR” aunque el fotógrafo o la ciudad cambien?

En nuestras imágenes hay una relación constante entre el bolso y su entorno: puede ser una pieza de arquitectura, un mueble modernista, una escultura o una superficie con historia. No me interesa que la foto parezca una producción de moda, sino una escena que podría existir en un museo, una galería o en la casa de alguien con sensibilidad por el diseño. Eso es lo que hace que una imagen "sea THE ZUR": que combine precisión y emoción, y que logre que el objeto dialogue con el espacio que habita.

Yo soy la fotógrafa y la estilista de cada una de nuestras campañas, por eso tengo una visión muy clara de lo que quiero transmitir. Una fotografía, para mí, es una composición: pienso en todo como un conjunto la locación, la textura de los muros, la temperatura de la luz, el objeto que acompaña y el gesto de quien lo sostiene. Cada elemento tiene un propósito y un equilibrio visual.

¿Qué consejo práctico le darías a una diseñadora latina que quiere abrir mercado en Europa en 2026?

Que construya primero un discurso antes que una colección. Europa está saturada de productos, pero no de historias verdaderas. Que entienda su por qué, su tono y que mantenga la coherencia. Y algo clave: que profesionalice la operación desde el día uno. Si la logística, el packaging o la comunicación son inconsistentes, el producto no alcanza. Pero si la historia es sólida y la propuesta es genuina, hay lugar.