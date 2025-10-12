De Manuela Villena a Yolanda Díaz: todos los estilismos de las políticas con sello español en la recepción en el Palacio Real

El Desfile de las Fuerzas Armadas celebrado este 12 de octubre en Madrid no es solamente un acto solemne, sino que también se convierte en un escaparate de moda a causa de la exquisita selección de los estilismos. Desde el vestido de tweed de la Reina Letizia hasta el de estampado de lunares de la Infanta Sofía o la defensa del made in Spain de Ayuso con un diseño de Vicky Martín Berrocal. Tanto la Familia Real como las personalidades de la política han deslumbrado este Día de la Hispanidad con looks de invitada cautivadores.

En uno de los actos más emblemáticos del año, las figuras públicas del calibre como Manuela Villena, Yolanda Díaz o Margarita Robles han aprovechado esta Fiesta Nacional con el objetivo de sacar las indumentarias más elegantes de acuerdo con el protocolo. Cada prenda de vestir se convierte en una herramienta de comunicación poderosa donde se estudia cada color, estampado o corte como honor a la unidad nacional, al trabajo de las Fuerzas Armadas y a la conmemoración del Día de la Hispanidad. En la mayoría de las ocasiones vemos una clara apuesta por los diseñadores españoles, como también hace en cada año Letizia, así como a los modelos más clásicos o elegantísimos, pero con una mirada contemporánea. Una vez más, las figuras políticas han acabado sorprendiendo en el desfile militar del Día de la Hispanidad y nuestra sección Lifestyle de La Razón ha reunido todos los detalles.

Todos los looks de las políticas en el Día de la Hispanidad

Yolanda Díaz ha reflejado la absoluta elegancia con un vestido bicolor largo de la firma española Purificación García. Se trata de un diseño sobrio que destaca un cuello redondo con mangas ajustadas que dan paso a un cuerpo perfectamente ajustado a la silueta y en el que se abre una falda con movimiento sutil. Lo ha combinado con zapatos de tacón en nude que ayudan a ganar un efecto óptico de piernas más largas. También, ha lucido su melena suelta con ondas desenfadas y un look de maquillaje con labios frambuesa.

Yolanda Díaz. Gtres

Manuela Villena se ha convertido en la más elegante con un diseño andaluz de IQ Collection: bicolor y con un toque romántico. Este está conformado por una chaqueta de lo más original con el bajo peplum y una lazada, que le acompaña un pantalón de seda decorado con botones joya. Lo ha completado con zapatos de tacón acabados en punta en rosa empolvado de Calzados Franjul y bolso cilíndrico de Dorantes. Ha acentuado ese aire más sofisticado con moño bien pulido y una sombra de ojos ahumadas siguiendo con los colores de los atuendos.

Manuela Villena. Gtres

María Jesús Montero, por su parte, ha sido de lo más distintiva con una explosión de colores a través de un abrigo largo con bordados naranjas y blancos a modo de vestido. Por debajo de este se podía ver un estilismo como total look en blanco, también, combinado con joyería sutil acabada en dorado. En términos de belleza, también ha confiado en su melena rizada suelta y unos labios en rojo.

María Jesús Montero. Gtres

Ponemos el broche de oro a un 12 de octubre repleto de conmemoración, emoción y mucha, mucha y mucha moda. Asimismo, tanto por parte de la Familia Real como de las figuras públicas ha habido una clara inclinación al sello español como honor a su talento.