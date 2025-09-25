Mar Flores se empodera en la presentación de sus memorias con el look más elegante y poderoso del otoño

Mar Flores vuelve a situarse en el foco mediático y esta vez no solo por sus palabras, sino también por su impecable estilo. La modelo y empresaria organizó una nueva presentación de su libro de memorias Mar Flores: Mar en calma en la Casa del Libro de la Gran Vía de Madrid, un acto en el que reunió a amigos, diseñadores y rostros conocidos que no quisieron perderse este momento tan especial. Y si bien la expectación por sus declaraciones era máxima, su look acaparó todas las miradas.

Un estilismo que combina fuerza y sofisticación

Para la ocasión, Mar Flores escogió un estilismo que define a la perfección su etapa actual: seguridad, madurez y un estilo trabajado al detalle. La modelo se decantó por un top de escote barco en tono marrón chocolate, ceñido al cuerpo y de manga larga, una prenda que resaltaba su silueta y aportaba un aire sofisticado y sobrio.

Mar Flores presenta sus memorias oficialmente sin la presencia de su hijo Carlo Europa Press

Lo combinó con una falda midi plisada en color marfil, de vuelo fluido y caída elegante, que equilibraba la sobriedad de la parte superior con un toque de feminidad atemporal. El conjunto resultó tan favorecedor como actual, demostrando que los básicos bien escogidos se convierten en piezas eternas.

En cuanto al calzado, Mar Flores apostó por unos salones joya en tono plateado con glitter, un detalle brillante que aportaba glamour al estilismo sin restarle protagonismo al resto de prendas.

Los complementos, claves en el resultado final

Fiel a su gusto por los detalles, Mar Flores completó el look con una joya de estilo clásico: un collar corto con pedrería brillante que enmarcaba su escote y sumaba luz al rostro. Un maquillaje de tonos neutros y una melena suelta ligeramente ondulada hicieron el resto, confirmando que la sencillez bien trabajada siempre es un acierto.

Una imagen de fortaleza personal

Más allá de su estilismo, la modelo aprovechó el acto para lanzar un mensaje de superación personal, resumiendo el viaje vital que recoge en sus memorias, donde repasa momentos difíciles de su trayectoria y también la fuerza con la que se ha reinventado.

El look de Mar Flores. @marflores_mar

Entre los asistentes destacaron Boris Izaguirre, los diseñadores de Malne, Jaime Astrain o Tania Llasera, además de otros amigos y personalidades del mundo de la moda y la cultura. Su presencia reforzó el ambiente de apoyo y cariño hacia la modelo en un día tan significativo.

Un look de referencia para el otoño

El conjunto de Mar Flores se convierte en una inspiración perfecta para este otoño. La combinación de tonos tierra con blanco roto, junto con el brillo discreto de los complementos, es un acierto seguro para cualquier evento de tarde o noche. Un ejemplo claro de cómo la sobriedad y la elegancia, si se saben trabajar, pueden transmitir tanto poder como feminidad.

Con esta aparición, Mar Flores no solo presentó su libro, sino que volvió a demostrar que sigue siendo un referente de estilo indiscutible en nuestro país.