Mar Flores estrena corte de pelo y arrasa en ‘El Hormiguero’ con un look sofisticado que rejuvenece

Mar Flores está viviendo una auténtica revolución de estilo y lo ha demostrado en su última visita a El Hormiguero, donde conquistó a la audiencia con un cambio radical de melena y un look que combina elegancia, frescura y tendencias de temporada. La modelo y empresaria, considerada uno de los grandes referentes de moda en España, apareció junto a Pablo Motos con una imagen renovada que no ha dejado indiferente a nadie.

La colaboradora se encuentra en un momento personal y profesional muy especial, y su nuevo estilo es una declaración de intenciones: Mar Flores apuesta por la naturalidad, la sofisticación y los cortes que rejuvenecen.

Un cambio de melena que marca el inicio de etapa

Mar Flores ha dejado atrás su característica melena larga y lisa para dar paso a un corte midi en capas, con ondas suaves y mucho movimiento, perfecto para aportar volumen y frescura al rostro. El resultado es una imagen más juvenil y actual, muy acorde con las tendencias de este otoño.

El cambio ha sido obra de Rafael Braz, estilista de referencia y embajador de Redken, junto a la firma de cuidado capilar, quienes han trabajado para conseguir un acabado impecable y saludable. Además del corte, Mar ha renovado su color con una técnica vegana sin amoníaco, utilizando la gama Color Gels Oils, que incorpora aceite de albaricoque para lograr un cabello más brillante, sedoso y fuerte. “Quería un cambio que reflejara mi momento actual, algo fresco, luminoso y natural”, ha compartido Mar en sus redes, donde sus seguidores no han tardado en aplaudir el resultado.

El look con el que deslumbró en ‘El Hormiguero’

Para acompañar su nueva melena, Mar Flores eligió un look elegante y sofisticado que la coronó como una de las invitadas mejor vestidas del programa. Apostó por un conjunto de dos piezas en color gris perla, formado por una blusa semitransparente de organza y una falda asimétrica drapeada con abertura lateral, un diseño favorecedor que realza la silueta y añade dinamismo al estilismo.

Completó el conjunto con sandalias de tacón fino en color plata, que estilizan las piernas, y un maquillaje natural en tonos neutros que resalta la luminosidad de su piel. Su melena con ondas suaves aportó el toque final perfecto, en armonía con el aire sofisticado y minimalista del look.

Mar Flores, un referente de estilo eterno

A lo largo de los años, Mar Flores ha demostrado que sabe reinventarse y adaptarse a cada momento sin perder su esencia. Su visita a El Hormiguero ha confirmado que sigue siendo un icono de moda y belleza, capaz de anticipar tendencias y de reinterpretarlas a su manera.

Este cambio de look y su apuesta por un estilismo equilibrado entre la sencillez y la sofisticación refuerzan su imagen como referente indiscutible de elegancia natural y magnetismo.