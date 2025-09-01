Mar Flores inspira a las mujeres +50 con el look con vaqueros que será tendencia este otoño 2025

Con el final del verano y la llegada de septiembre, es momento de pensar en los looks perfectos para la vuelta a la rutina. Si hay alguien que sabe cómo marcar tendencia sin renunciar a la elegancia, esa es Mar Flores. A sus 55 años, la empresaria y modelo demuestra que la moda no tiene edad y que las mujeres +50 pueden apostar por estilismos actuales, cómodos y sofisticados. Su última propuesta, compartida en Instagram, es pura inspiración para estrenar la temporada con un outfit que reúne todos los ingredientes para triunfar en este otoño 2025.

El look de Mar Flores: vaqueros anchos y prendas clave

El gran protagonista del estilismo son unos vaqueros anchos de COS, una de las firmas de referencia en su armario. Este tipo de pantalón, de corte relajado y caída fluida, es perfecto para mujeres que buscan comodidad sin renunciar al estilo. Los jeans anchos no solo estilizan la figura, sino que también se consolidan como tendencia absoluta del otoño 2025, gracias a su versatilidad y capacidad para adaptarse a cualquier ocasión.

Mar Flores los combina con un bikini bandeau en color celeste de Calzedonia, que aporta un guiño fresco y juvenil, y una capa corta en tono caramelo de COS que suma sofisticación y equilibra el conjunto. Esta prenda ligera es ideal para esos días de transición entre el final del verano y el inicio del otoño, logrando un look funcional, elegante y muy actual.

Los accesorios que marcan la diferencia

El estilismo de Mar se completa con accesorios cuidadosamente elegidos que elevan el resultado final. La empresaria apuesta por unas sandalias de plataforma de Mou Footwear, confeccionadas en rafia y decoradas con aplicaciones metálicas, que aportan un aire artesanal y muy en tendencia. Para complementar el look, incluye un bolso estructurado con asa metálica de Zahati, una de las marcas españolas favoritas de Mar, y unas gafas maxi de Police Lifestyle x Derigo, que aportan el toque sofisticado definitivo.

Cada pieza del outfit está seleccionada con detalle, logrando un equilibrio perfecto entre actualidad y atemporalidad, demostrando que, con los complementos adecuados, cualquier look puede transformarse en algo especial.

La inspiración definitiva para mujeres +50 este otoño 2025

El look de Mar Flores es la prueba de que las tendencias no entienden de edades. Los vaqueros anchos son la prenda clave de la temporada y, combinados con capas, blazers o camisas, se convierten en un básico imprescindible en cualquier armario. Para las mujeres +50, esta propuesta demuestra que se puede vestir con elegancia, comodidad y personalidad, apostando por prendas de calidad y accesorios que sumen carácter al conjunto.

Con esta propuesta, Mar Flores vuelve a consolidarse como una de las grandes referentes de estilo en España. Su capacidad para adaptar las tendencias a la vida real es una inspiración para quienes buscan looks favorecedores, actuales y fáciles de llevar. En definitiva, su outfit nos confirma que los vaqueros anchos y las prendas versátiles serán la gran apuesta del otoño 2025.