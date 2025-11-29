Mar Flores da una lección de estilo con el "total look" negro que necesitas para empezar diciembre en la oficina

No nos cabe duda de qué diciembre es uno de los meses más ajetreados del calendario. Escapadas por el puente de la inmaculada-constitución, cenas y comidas de empresa, compromisos escolares y por supuesto las tan esperadas Navidades, y si a todas estas tareas les sumamos el trabajo diario en la oficina, nuestros niveles de energía se pueden ver más que debilitados, de ahí que despertarnos por la mañana y pensar en un outfit impecable para salir por la puerta se convierta en un auténtico dolor de cabeza.

Pues bien, aquí es donde los básicos atemporales cobran suma importancia y Mar Flores nos acaba de dejar toda la inspiración que necesitábamos para empezar diciembre en la oficina derrochando estilo sin rompernos la cabeza con combinaciones imposibles. Sí, es posible ir abrigada, favorecida y con un estilismo de plena tendencia también en los días más ocupados del año. Solo necesitas un fondo de armario con un par de prendas clave y voilà.

Todo al negro: el secreto de estilo más favorecedor del armario de Mar Flores

Si hay un color que estiliza como ninguno otro, ese es el negro. Desde tiempos inmemorables la tonalidad más oscura de la paleta cromática es el aliado preferido de las mujeres más elegantes. Y no nos extraña, pocos logran un resultado tan sofisticado, pulido y favorecedor como este color, y ya si subimos la apuesta a un total look monocromático, no hay quien lo gane.

Mar Flores lo sabe mejor que nadie. Por eso recurre una y otra vez al negro en momentos en los que necesita un look impecable sin dedicarle horas al espejo. El "total black" tiene ese poder casi mágico de armonizar la silueta, elevar cualquier prenda y transmitir autoridad, estilo y temple, tres cualidades que ella encarna a la perfección. El suyo es un recordatorio claro de que, cuando los días se complican, apostar por un look monocromático en negro no solo simplifica la ecuación: la resuelve de la forma más elegante posible.

El jersey de cuello alto: la prenda salvavidas para mañanas con prisa

Si existe un básico capaz de resolver un look de oficina en menos de cinco segundos, ese es el jersey de cuello alto. Mar lo ha convertido en el protagonista absoluto de su estilismo, y no podría haber elegido mejor.

Esta prenda es sinónimo de elegancia relajada, de esa estética pulida que no necesita adornos y de una comodidad que se agradece especialmente en diciembre, cuando el frío aprieta y las jornadas son eternas. Además, su efecto visual es un regalo: alarga el cuello, estiliza la parte superior del cuerpo y aporta un aire sofisticado incluso combinado con prendas muy sencillas.

Pantalones de talle alto y corte ancho: el truco de las mujeres +50 para piernas infinitas

Otro acierto indiscutible del look de Mar Flores son sus pantalones de tiro alto y pierna ancha, un patrón que se ha convertido en el favorito de las mujeres +50 por motivos más que evidentes. Este tipo de pantalón alarga visualmente la figura, define la cintura sin marcar demasiado y crea un efecto "piernas infinitas" instantáneo.

El total look negro de Mar Flores. Gtres

Que diciembre venga cargado de planes y necesitemos un chute de energía extra para llegar a todo no significa que nuestros looks de oficina no merezcan atención. Al contrario: apostar por básicos atemporales como hace Mar Flores es la clave para acertar día tras día sin complicaciones.