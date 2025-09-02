María Pombo estrena en Madrid los vaqueros anchos de Zara que serán tendencia esta temporada (también para embarazadas)

María Pombo ha regresado a Madrid tras sus vacaciones en Cantabria y lo ha hecho demostrando, una vez más, que es todo un referente de estilo. La influencer ha compartido en sus redes sociales su primer look de septiembre y, como era de esperar, una de las prendas protagonistas ya está dando que hablar: unos vaqueros anchos de Zara que promete convertir en tendencia.

Aunque no se trata de un modelo premamá, María ha explicado que, debido a su embarazo, ha optado por comprar dos tallas más de lo habitual para sentirse cómoda sin renunciar a su estilo. Un truco sencillo y efectivo que está inspirando a muchas de sus seguidoras.

Los vaqueros de Zara que ya son virales

La propia influencer ha desvelado que se trata de un diseño de Zara (ref. 9306/221), un modelo wide leg de tiro bajo y pernera recta, perfecto para quienes buscan un aire relajado y favorecedor. Normalmente, María utiliza la talla 36, pero durante su embarazo ha pasado a la 38 y, para este modelo concreto, ha elegido una talla 40 para conseguir el efecto oversize que buscaba.

El look de María Pombo. Instagram @mariapombo

El resultado es un estilismo que une comodidad y tendencia, demostrando que las prendas básicas pueden convertirse en la clave de un look si se saben combinar.

Un look sencillo con mucho estilo

Para completar el outfit, María Pombo ha elegido una camiseta doble, az marino con ribetes blancos, una prenda que aporta frescura y un aire juvenil al conjunto. Además, ha sumado un bolso de flecos de Ba&sh, unas gafas de sol de montura fina y unos zapatos planos oscuros, creando un look casual pero con carácter.

El look de María Pombo. Instagram @mariapombo

El estilismo es perfecto para los días de entretiempo en Madrid: cómodo, actual y fácil de replicar. No es de extrañar que las imágenes que ha compartido en su perfil ya estén despertando el interés de sus más de 3 millones de seguidores.

Vuelta a Madrid y nueva temporada

La influencer ha sido fotografiada en las Galerías Canalejas, uno de los enclaves más exclusivos de la capital, donde parece haber retomado su rutina con nuevas incorporaciones a su armario. Como ocurre siempre con sus elecciones de moda, los vaqueros de Zara que ha lucido ya apuntan a convertirse en un éxito de ventas en cuestión de días.

Vaqueros. Zara

María Pombo confirma, una vez más, que su estilo effortless continúa marcando tendencia. Y estos vaqueros anchos de Zara -versátiles, cómodos y fáciles de combinar- prometen convertirse en uno de los básicos estrella de la temporada.