María Pombo luce embarazo con un bikini de firma brasileña en las playas de Cantabria

María Pombo ha vuelto a demostrar que el embarazo y el estilo pueden ir de la mano. La influencer y empresaria disfrutó de una jornada de playa en Cantabria, su tierra natal, y lo hizo enfundada en un bikini de lo más especial: un diseño de la firma brasileña Bahia Boemia que combina colores vibrantes y detalles que evocan la esencia del verano más tropical.

Un look de playa con acento brasileño

La elección de María Pombo no ha pasado desapercibida. El bikini, modelo Ipanema, está inspirado en la famosa playa de Río de Janeiro y destaca por su alegre combinación de colores: top triangular con una copa en amarillo y otra en rojo, unidas en el centro por un aro verde, y tirantes en azul que se atan al cuello y la espalda. La parte inferior, de color verde intenso, cuenta con anillas laterales en amarillo y rojo y lazadas ajustables para adaptar la prenda a cada silueta.

Este diseño no incluye relleno, lo que aporta un acabado natural y cómodo, perfecto para disfrutar de largas horas al sol o de un baño refrescante. Además, cada bikini de la firma se entrega con una bolsa redonda a juego, ideal para guardarlo o llevarlo en la maleta.

Bahia Boemia: raíces brasileñas y diseño parisino

La marca Bahia Boemia nació en Brasil pero desarrolla sus diseños en París, combinando la pasión y los colores de Sudamérica con la sofisticación europea. Sus bikinis se caracterizan por cortes favorecedores, tejidos de calidad y una clara inspiración en el espíritu libre de las playas brasileñas. El modelo Ipanema, que luce María Pombo, es una de sus piezas más icónicas y cuesta 150 euros en la web oficial. En la imagen que María compartió en Instagram, se la ve sentada sobre una toalla de rayas rojas y blancas, con el mar Cantábrico de fondo, protegiéndose del sol con unas gafas oscuras y mostrando su avanzado embarazo con orgullo. Una instantánea que transmite naturalidad, felicidad y ese toque chic que caracteriza todos sus looks.

Bikini. Bahia Bohemia

La influencer, que acumula millones de seguidores, sabe bien cómo combinar moda y momentos personales para inspirar a su comunidad. Con este bikini, no solo marca tendencia en moda de baño, sino que también refuerza la idea de que el estilo no entiende de etapas de la vida: se puede estar radiante en cualquier momento, y el embarazo no es una excepción.

El bikini más buscado del verano

Tras la publicación de María Pombo, no es de extrañar que el Ipanema de Bahia Boemia se haya convertido en objeto de deseo para muchas. Sus colores vivos, su diseño favorecedor y la versatilidad de las lazadas ajustables lo convierten en una prenda perfecta para quienes quieren añadir un toque brasileño a sus días de playa.

Este verano, María Pombo no solo disfruta de la costa cántabra, sino que también firma uno de los posados más virales de la temporada, confirmando que su estilo sigue tan fresco y vibrante como siempre.