De María Pombo a Violeta Mangriñán o Laura Escanes: los looks más rompedores en el desfile de Desigual en Barcelona

La ciudad de Barcelona se convirtió en el epicentro de la moda este 10 de septiembre con el espectacular desfile “Studio” de Desigual, donde la firma española presentó su colección otoño-invierno 2025. Una cita que no solo paralizó la ciudad condal, sino que también reunió a una constelación de celebrities, influencers y modelos internacionales que no quisieron perderse la cita. Entre las españolas más comentadas de la jornada destacaron María Pombo, Violeta Mangriñán y Laura Escanes, que apostaron por estilismos rompedores, cada uno en su propio estilo.

María Pombo: embarazo, polémica y uno de los tops estrella de Desigual

Convertida en una de las grandes protagonistas de la jornada, María Pombo acaparó todos los flashes al reaparecer en el photocall con un avanzado embarazo que lució con orgullo. La influencer y empresaria apostó por uno de los tops estrella de la colección Desigual, un diseño de efecto tie-dye en tonos rojizos y negros, combinado con unos vaqueros de tiro bajo y acabado desgastado, una de las tendencias más potentes de la temporada.

El look de María Pombo. Gtres

A pesar de la reciente polémica que protagonizó por unas declaraciones sobre la importancia de la lectura, María se mostró sonriente, segura y radiante, confirmando que sigue siendo uno de los rostros más mediáticos del panorama influencer español. Su look cómodo, fresco y con guiños a los 2000s fue muy aplaudido por los asistentes.

Violeta Mangriñán: un total look denim con alma biker

Otra de las estrellas de la tarde fue Violeta Mangriñán, que arriesgó con un total look denim de Desigual que no dejó indiferente a nadie. La creadora de contenido eligió un mono vaquero oscuro, entallado y de pantalón flare, que marcaba la silueta de forma impecable. Para completar el outfit, sumó un cinturón integrado y un corpino de esencia biker, aportando un aire rompedor, moderno y muy favorecedor.

El look de Violeta. Gtres

La influencer valenciana, que acudió junto a su pareja Fabio Colloricchio, acompañó el look con un maxibolso vaquero a juego y unas sandalias de plataforma. Una declaración de intenciones que confirma que el denim sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Laura Escanes: elegancia minimalista en clave comfy

Por su parte, Laura Escanes apostó por un estilismo mucho más relajado, pero igual de tendencia. La creadora de contenido lució unos jeans anchos de tiro bajo en tono desgastado, combinados con un cárdigan largo en color lila que dejaba al descubierto el abdomen, sumándose así a la tendencia cropped que está arrasando entre las insiders de moda.

El look de Laura Escanes. Gtres

Para completar el look, Laura eligió unas sandalias de plataforma y un bolso mini de acabado brillante, logrando un estilo desenfadado y sofisticado a la vez. Su apuesta por la comodidad sin renunciar a la estética más cuidada la convirtió en una de las más fotografiadas del evento.

Un desfile que marcó tendencia

Además de estas tres protagonistas, el desfile de Desigual reunió a otras caras muy conocidas como Lila Moss, Ester Expósito, Paris Jackson, Nicki Nicole, Becky G y Valentina Ferragni, que tampoco pasaron desapercibidas. La marca presentó una colección cargada de colores vibrantes, tejidos inesperados y guiños al espíritu urbano que define su ADN.

Con estilismos que mezclaron rebeldía, comodidad y vanguardia, el evento dejó claro que Desigual sigue marcando el paso en la moda española. Y, sin duda, las españolas más influyentes se encargaron de demostrarlo sobre la alfombra roja.