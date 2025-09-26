Maribel Verdú confirma a sus 54 años que el traje blanco nunca falla para despedir septiembre con estilo

Maribel Verdú sigue demostrando que la elegancia no tiene fecha de caducidad. La actriz, referente indiscutible de estilo en España, reapareció este 25 de septiembre en Madrid para asistir al photocall de la firma Nivea, con motivo de la presentación de la nueva línea Cellular Epigenetics. Una cita de belleza en la que la intérprete no solo volvió a conquistar con su sonrisa, sino también con un look impecable que refleja cómo el traje blanco continúa siendo una de las apuestas más potentes de la temporada.

Un traje sastre atemporal

Maribel Verdú a sus 54 años se decantó por un conjunto de dos piezas en color blanco crudo, compuesto por una blazer cruzada de doble botonadura y solapa marcada, combinada con unos pantalones de corte fluido. La elección no podía ser más acertada, ya que el traje sastre es una prenda versátil que nunca pasa de moda y que se ha consolidado como básico de armario.

El look de Maribel Verdú. Gtres

Este tipo de estilismos permiten jugar tanto en eventos de día como de noche, aportando siempre una imagen sofisticada y elegante. Además, el blanco total potencia la luminosidad y aporta frescura, un recurso perfecto para resaltar la piel y rejuvenecer cualquier look.

Accesorios minimalistas y muy chic

Fiel a su estilo sobrio pero con guiños actuales, Maribel Verdú completó el outfit con un bolso estructurado blanco a juego, un diseño de tamaño medio y líneas puras que realzó todavía más el minimalismo del conjunto. En cuanto al calzado, apostó por unos salones en el mismo tono, reforzando la armonía cromática del estilismo.

Uno de los detalles más comentados fueron sus gafas de cristales azulados, un accesorio inesperado que aportó modernidad y un aire desenfadado al look. Con ellas, la actriz introdujo un toque de originalidad que rompía con la sobriedad del traje, demostrando que a veces basta un pequeño detalle para transformar por completo la actitud de un estilismo.

En la parte beauty, la actriz optó por la naturalidad, en consonancia con el espíritu del evento. Apostó por un maquillaje luminoso, con piel jugosa, labios nude y un ligero toque de máscara de pestañas que realzaba su mirada. Su melena midi, peinada con raya al medio y con un acabado liso pulido, completaba un look juvenil, fresco y elegante.

El look de Maribel. Gtres

El estilismo de Maribel Verdú en el evento de Nivea es un claro ejemplo de cómo el traje blanco puede convertirse en un aliado perfecto para quienes buscan proyectar estilo, seguridad y sofisticación. Ideal tanto para una reunión de trabajo como para un cóctel de tarde, se confirma como una de las tendencias atemporales que mejor sientan a cualquier edad.

Una vez más, Maribel Verdú demuestra que la clave no está solo en seguir las tendencias, sino en adaptarlas a la propia personalidad. Su look nos recuerda que la elegancia reside en la sencillez y en los pequeños detalles.