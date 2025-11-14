Marta Ortega firma uno de sus looks más icónicos con el traje satinado blanco que adelanta el lujo de la nueva era Zara

La moda vuelve a mirar hacia Marta Ortega. Y lo hace con motivo de una de las alianzas más esperadas de la temporada: la cápsula de Ludovic de Saint Sernin x Zara, presentada en una cena exclusiva celebrada en el piso 70 del World Trade Center de Nueva York. Hasta allí se desplazó la presidenta de Inditex para ejercer de anfitriona, y su look —como ya es costumbre— terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.

Lejos de recurrir a un diseño rompedor o maximalista, Marta volvió a demostrar que la verdadera elegancia está en la precisión. Apostó por un traje blanco satinado que encapsula a la perfección la nueva narrativa de la firma: lujo accesible, líneas puras y un aire cosmopolita que encaja por completo con la estética sensual y depurada del diseñador francés.

El traje blanco satinado que confirma la evolución del ‘nuevo Zara’

El estilismo de Marta Ortega se construyó a partir de un dos piezas impecable en color blanco, confeccionado en un tejido satinado efecto seda que aporta brillo, movimiento y una sofisticación natural. La americana, de patrón clásico, se ciñe mediante dos botones delanteros y presenta solapas limpias, bolsillos laterales y una estructura impecable que realza los hombros sin exagerarlos. Un gesto minimal que, sin embargo, eleva automáticamente cualquier look.

En cuanto al pantalón, Marta optó por una silueta relajada con caída fluida y bolsillos laterales. El resultado es un conjunto que redefine el traje femenino contemporáneo: menos rígido, más luminoso y, sobre todo, pensado para una mujer que entiende el vestir como un ejercicio de actitud más que de tendencia.

Este tipo de traje satinado será una de las grandes apuestas del invierno —pura estética “quiet luxury”— y Marta Ortega acaba de demostrarlo sin necesidad de artificios.

La blusa transparente que aporta el punto tendencia al look

Debajo de la blazer, Marta introdujo el toque más vanguardista del estilismo: una blusa de gasa semitransparente con tiras bordadas finísimas y cuello subido. Una prenda ligera, casi etérea, que dialoga con el estilo sensual del diseñador Ludovic de Saint Sernin, conocido por reinterpretar la elegancia desde un prisma genderless, urbano y sofisticado.

El contraste entre el satinado del traje y la delicadeza translúcida de la blusa suma interés visual al look sin romper su armonía minimalista. Un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo, sello absoluto de Marta.

Un look alineado con el espíritu de la colección

La presidenta de Inditex no solo ejerció de anfitriona, sino de embajadora visual del universo que propone esta cápsula: prendas cosmopolitas, líneas depuradas, tejidos sensuales y un enfoque inclusivo y libre de género. Su outfit blanco, luminoso y ultra pulido combina con la estética de la campaña fotografiada en Nueva York y, sobre todo, con la intención de posicionar esta colaboración como uno de los grandes hitos de Zara este otoño-invierno.

En definitiva, Marta Ortega firmó una de sus apariciones más elegantes y sofisticadas del año. Un look que anticipa hacia dónde se dirige la moda de la firma y que confirma que, cuando ella se viste de Zara, convierte cualquier presentación en un acontecimiento.