Marta Pombo, Dulceida y Sofía Hamela: los looks que han brillado en la alfombra roja de los Premios Forbes Best Content Creators 2025

La cuarta edición de los Premios Forbes Best Content Creators 2025 convirtió la Embajada de Italia en Madrid en el epicentro de la moda, la innovación y la creación digital. Una gala en la que se reconoció a los creadores de contenido más influyentes de España y en la que, como no podía ser de otra manera, la alfombra roja se llenó de estilismos que marcarán tendencia este otoño.

Dulceida, traje sastre y nuevo look beauty

Una de las más esperadas de la noche fue Dulceida, que sorprendió con un traje gris de The Frankie Shop de corte masculino combinado con corbata. La influencer añadió un punto rompedor con su nuevo corte de pelo, apostando por un estilo más fresco y moderno que encajó a la perfección con el espíritu de la velada. Un look que demuestra cómo las prendas clásicas se pueden reinterpretar con un aire actual y sofisticado.

Photocall de los premios Forbes Best Content Creators 2025. FERNANDO VILLAR Agencia EFE

Marta Pombo y la elegancia de Alicia Rueda

Marta Pombo optó por un diseño de Alicia Rueda, una de las firmas españolas más reconocidas en invitadas, reafirmando su gusto por la moda nacional. La influencer, que fue también una de las galardonadas de la noche, apostó por un look elegante que encajaba con el tono festivo de la cita.

Marta Pombo y su marido. Gtres

María Martín de Pozuelo, de Michael Costello

La joven creadora lució un look firmado por Michael Costello, diseñador internacional habitual en red carpets de Hollywood. Lo combinó con unos zapatos de Lodi, dejando claro que el mix entre la moda internacional y la española siempre funciona.

María Martín de Pozuelo. Gtres

Mery Turiel, con guiños a la joyería española

Otra de las protagonistas fue Mery Turiel, que también se decantó por Michael Costello, sumando accesorios de Marina García y zapatos de Lodi. Un estilismo equilibrado que mezclaba glamour y sofisticación.

Mery Turiel. Gtres

Sofía Hamela, apuesta por Casoná

Sofía Hamela lució un look de Casoná, acompañado de zapatos de Lodi y joyas de Paulet. Una elección con aire sofisticado, perfecta para una noche en la que la moda fue tan protagonista como los propios premios, e incluso, el ratón que corretea por su pisito.

Sofía Hamela. Gtres

Los Premios Forbes Best Content Creators 2025 no solo sirvieron para reconocer a los grandes nombres de la creación digital, sino también para reafirmar que la moda es un vehículo de expresión y de impacto en la cultura actual.

Entre corbatas, brillos y diseños de autor, la alfombra roja de esta edición dejó claro que el estilo es tan influyente como el contenido que los creadores comparten cada día en sus plataformas.