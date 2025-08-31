Celebrities
Marta Sánchez dice que este septiembre volveremos al trabajo con los pantalones bombachos más cómodos y modernos
La cantante española se ha marcado un lookazo monocromático con una de las tendencias más llevadas este otoño
Marta Sánchez se ha convertido en la celebridad más moderna con una tendencia de otoño 2025. Parecía que no, pero una de las prendas que más odiábamos en nuestra adolescencia ha vuelto a nuestros armarios con más fuerza que nunca. Se trata ni más ni menos que de los pantalones bombachos o recientemente conocidos como harem, que se caracterizan por su corte holgado y ancho en la parte de las piernas hasta estrecharse en los tobillos con un elástico.
La cantante española sabe que triunfarán a partir de septiembre y, todavía más, en los looks de la oficina para comenzar la vuelta al trabajo este 1 de septiembre. Porque a sus 55 años, se ha posicionado como toda una editora de moda que siempre acierta con sus estilismos que nos muestra vía redes sociales. Y si se caracteriza por un estilo de vestir es el bohemio, como bien se adecúa esta nueva adquisición con la que se ha marcado un lookazo monocromático con otra tendencia a al vista: el color morado. Entre el chocolate, el marino o el pistacho, también tendrá cabida dicha tonalidad que piensa invadir todos los armarios con mucho, mucho y mucho estilo.
Marta Sánchez con look monocromático perfecto para volver a la oficina
Como decíamos, Marta Sánchez ha mostrado un nuevo estilismo a través de Instagram con el que ha disfrutado de una noche de sábado. Es cómodo, de efecto tipazo y elegantísimo para la vuelta a la oficina esta semana. Por un lado, hablamos de una blusa holgada con las mangas arremangadas, cuello de pico y lazada en el cuello que la cantante ha preferido llevarla suelta. Por otro lado, continúa con dichos pantalones bombachos de pinzas y cintura alta.
Un binomio que ha sentado espectacular y que ha combinado con otro color llamativo para crear un contraste armonioso. Y es que ha escogido unas sandalias de tacón de escándalo en verde con tiras acabadas en forma de hoja para acentuar este aire boho chic. Con ello, también ha confiado tanto de un bolso de mano en negro de la firma Saint Laurent como de joyería al estilo maximalista acabada en dorado con toques en morado.
Con las máximas tendencias de este otoño 2025
Como decíamos, Marta Sánchez se ha adelantado a las tendencias de otoño 2025, puesto que en un mismo estilismo ha mostrado dos de ellas. Los pantalones bombachos no solamente son un regreso del pasado, sino también la solución óptima que fusiona comodidad con modernidad para una infinidad de ocasiones, tanto para la vuelta al trabajo como para una cena con amigos. Sientan fenomenal con otras prendas tanto básicas como más especiales, así como se adapta a todos los estilos. También, el color morado es tan versátil que sienta bien a todas las mujeres de todas la edades. No obstante, según el tono de piel, cabello u ojos tendremos que escoger el más fuerte o más suave. Es perfecto para los meses más fríos, puesto que ayudan a conseguir una estética más cozy en nuestros estilismos.
Marta Sánchez lo ha vuelto a hacer en el mejor momento, como es a un día de comenzar la vuelta al trabajo. Y si todavía no tienes dicha prenda de vestir, esta es toda una señal para que te hagas con ella en marcas del calibre como Zara, Massimo Dutti o Mango.
