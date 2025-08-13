Marta Sánchez tiene el uniforme con vaqueros que vas a llevar sin parar en septiembre

La vuelta a la rutina después de las vacaciones siempre viene acompañada de una pregunta clave: ¿qué me pongo para esos días de transición entre verano y otoño? Marta Sánchez, siempre impecable y con un estilo versátil que combina comodidad y elegancia, nos da la respuesta definitiva. La artista ha compartido en redes un look perfecto para retomar el día a día en septiembre, con los vaqueros como protagonistas absolutos.

El combo de vaqueros rectos, camiseta marinera y complementos de calidad es una apuesta segura no solo para la vuelta a la rutina, sino para todo el entretiempo. Es cómodo para una jornada de trabajo, ideal para un café con amigas e incluso apto para un plan de tarde-noche cambiando las zapatillas por unos tacones. Marta Sánchez lo confirma: septiembre no es momento de complicarse, sino de apostar por básicos versátiles y bien combinados. Y, si se quiere dar un paso más, invertir en accesorios con carácter es la clave para que el uniforme denim de la temporada siga siendo todo menos aburrido.

El poder del vaquero recto en clave atemporal

En la imagen, Marta luce unos vaqueros de corte recto y tiro alto, ligeramente lavados, que son el comodín perfecto para cualquier ocasión. Este tipo de denim no solo estiliza la figura, sino que además se adapta a todo tipo de calzado, desde zapatillas blancas hasta mocasines o tacones midi, lo que lo convierte en la prenda estrella de cualquier armario de entretiempo. En septiembre, cuando las temperaturas aún son suaves pero las jornadas se alargan, es la elección más versátil.

El look de Marta Sánchez. Instagram @martisimasanchez

Camiseta marinera: un básico que nunca falla

Para acompañar sus vaqueros, Marta apuesta por una camiseta de rayas marineras en blanco y negro, un clásico que transmite frescura y estilo sin esfuerzo. Este tipo de prenda, de inspiración parisina, es ideal para esos días en los que se busca un look arreglado pero informal. Además, funciona a la perfección con prendas de transición como blazers, trenchs o chaquetas de punto.

Lejos de quedarse en un conjunto básico, Marta eleva el look con accesorios de lujo que reflejan su personalidad sofisticada. Destaca su bolso negro tipo Birkin, una pieza icónica que es sinónimo de elegancia y atemporalidad. El cinturón blanco con hebilla dorada aporta un toque de luminosidad y contrasta con el denim, mientras que el collar de cadena dorada y las gafas XL redondas suman un punto de glamour setentero. Este juego de accesorios demuestra que incluso los looks más sencillos pueden transformarse en estilismos de impacto con las piezas adecuadas.