Mary de Dinamarca dice 'sí' a las bermudas perfectas para la oficina en su crucero de verano

Como decíamos en el día de ayer, los reyes Federico y Mary de Dinamarca se encuentran en el inicio de su tradicional crucero de verano. Se trata de la segunda vez que se embarcan a ello tras proclamarse monarcas durante los inicios del año 2024, un punto de inflexión también en el armario de la royal donde hemos visto una clara evolución estilística. Para adentrarse al buque real, conocido como Dronningen, escogió una chaqueta de tweed tomada prestada del armario de su hija Josephine junto con un broche emblemático e histórico heredado de la reina Margarita. Ahora, a través de la cuenta oficial de Instagram de la corona, han compartido una serie de fotografías donde hemos detectado una nueva adquisición en tendencia.

Como primera parada durante la tarde de ayer, los reyes visitaron la Milla de Råbjerg. Donde conocieron a niños de los Junior Rangers, quienes les hablaron sobre la comunidad y las experiencias en la naturaleza, antes de continuar con una caminata por la gran duna móvil, como bien han informado en dicha publicación. Continúan comunicando que, tras ello, también se desplazaron a Anchers Hus en Skagen, donde ambos conocieron la casa de la pareja de artistas y el patrimonio cultural que aún caracteriza a la ciudad, así como finalizaron en Grenen, el punto más septentrional de Dinamarca, donde escucharon sobre las fuerzas de la naturaleza que transforman constantemente el paisaje. Durante estas primeras horas del crucero, hemos descubierto otro de los estilismos que Mary de Dinamarca ha metido en la maleta de viaje y es perfecto para la oficina.

Otro estilismo de Mary de Dinamarca en su crucero de verano

Esta vez, Mary de Dinamarca ha escogido un estilismo de lo más clásico, ejecutivo y elegante perfecto tanto si tienes 20 como 50 años. Y es que ha sacado partido a una de las prendas inferiores que más se están llevando en estos momentos: las bermudas. En su caso, se trata de un corte recto por encima de las rodillas, de perneras anchas, en beige y confeccionadas de un material ligero, como el lino. Durante el año anterior, las vimos hasta la saciedad en todas las épocas del año, porque tienen la capacidad de combinación para llevarlas tanto en verano como en otoño con botas moteras o mocasines con calcetines, entre otras opciones.

Por su parte, la royal los ha combinado con un jersey en negro básico de cuello redondo y manga larga junto con una camisa celeste por debajo. En cuanto al calzado, ha optado por unas zapatillas deportivas, un contraste armonioso que da un toque más moderno y actual. También, le hemos vuelto a ver con joyería sutil y discreta y unas gafas de sol en marrón.

Mary de Dinamarca durante la primera parada de su crucero de verano. Instagram @detdanskekongehus

Esto solamente es el inicio, puesto que todavía quedan días para seguir descubriendo los looks de Mary de Dinamarca en su crucero de verano. Pero, de momento nos quedamos con los dos que hemos analizado esta semana, que funcionan a la perfección para las épocas de entretiempo.