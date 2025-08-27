Mary de Dinamarca recicla este vestido de flores de más de 400 euros durante su crucero de verano

Nuevo look (reciclado) de Mary de Dinamarca, nuevo análisis en nuestra sección Lifestyle de La Razón. Nos encontramos en el segundo día del tradicional crucero de verano de los reyes Federico y Mary de Dinamarca y todos sus estilismos están dando mucho de qué hablar. Si durante estos días hemos descubierto la chaqueta de tweed de su hija Josephine o de las bermudas perfectas para ir a la oficina, ahora debemos dar la bienvenida al clásico vestido de flores con las que todas soñamos o vemos en el fondo de armario de las sabias de la moda.

Como bien han informado a través de la cuenta oficial de Instagram, los monarcas han llegado al puerto de Hanstholm hasta recorrer Thisted en carruaje para desplazarse a Store Torv, acompañados por el Escuadrón de Caballería del Regimiento de Húsares de la Guardia. Ambos han conocido el entorno, como el ayuntamiento (propio del año 1853 por el arquitecto Michael Gottlieb Bindesbøll) con una estética historicista con guiños al Renacimiento holandés. Para una jornada de lo más ajetreada, Mary de Dinamarca no ha perdido el estilo ni un segundo. Totalmente al contrario, puesto que ha deslumbrado con una prenda de vestir afín a su estilo sofisticado y clásico, siendo los vestidos una de sus prendas favoritas y no por primera vez.

Sumamos un look más de Mary de Dinamarca en el buque real

Todo ha tenido que ver con un vestido cottage, es decir, aquella corriente que se caracteriza por las piezas holgadas y románticas, colores naturales o suaves o estampados florales. Transmite una sensación de naturalidad y romanticismo con un aire acogedor o cozy. Y así se ha demostrado Mary de Dinamarca en su última aparición junto con Federico X, quienes han cautivado a toda la sociedad al salir del buque real, el Dannebrog.

Se trata de un vestido que ya ha llevado antes, en 2024, concretamente para celebrar que su hijo Christian de Dinamarca había finalizado sus estudios de secundaria. De corte midi y mandas abullonadas que está totalmente en sintonía con las tendencias actuales. No solamente corresponde a un estilo cottage como hablamos, sino también al más llevado en estos momentos: el boho chic gracias a su corte relajado, así como a su estampado. Sobre un fondo blanco se decoran motivos florales en tonos lavanda y verde, cuenta con un cuello redondo con una pequeña abertura en el escote y una falda fluida que otorga un movimiento sutil. Lo firma ME+EM, que actualmente se encuentra totalmente agotado.

Denmark Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Esta vez, sin el broche del ancla de la reina Margarita

Si durante su embarque al buque real, Mary de Dinamarca hizo un homenaje a la reina Margarita con el broche de un ancla, esta vez no lo ha portado. Dicho detalle emblemático con historia, lo solía lucir la monarca como símbolo que evocaba patrimonio marítimo del país y lo hacía recurrementemente durante eventos relacionados con la marina danesa. Esta vez, la mujer de Federico X ha combinado dicho vestido de flores con una chaqueta sin solapas y bolsillos delanteros en negro, sombrero de ala en blanco y beige y zapatos de tacón y bolso de mano en rosa empolvado.

Denmark Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Asimismo, Mary de Dinamarca ha lucido unos pendientes de perlas, así como un look de maquillaje de lo más natural de efecto luminoso y presumiendo de melena suelta lisa.