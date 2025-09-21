Meghan Markle reaparece con el vestido camisero que vas a querer copiar para ir a la oficina esta semana

Si algo nos ha dejado claro Meghan Markle en cada aparición pública es que domina como pocas el arte de convertir un look sencillo en un statement de estilo. Tras semanas en un discreto segundo plano y con el eco todavía reciente de la reunión de Harry con el rey Carlos, la duquesa de Sussex ha reaparecido en el concierto benéfico One805LIVE!, celebrado en la propiedad costera de Kevin Costner en Santa Bárbara, acaparando todas las miradas.

Lo ha hecho con un look impecable que no solo respira elegancia californiana, sino que también es la mejor inspiración para este lunes 22 de septiembre, cuando estrenamos oficialmente el otoño. Una fórmula que muchas mujeres +40 van a querer copiar para ir a la oficina con estilo, sin necesidad de complicarse demasiado.

El vestido camisero, tu mejor aliado para la oficina en otoño

El vestido camisero es esa prenda camaleónica que nunca falla. Con cinturón para marcar la silueta, largo midi y un tejido ligero, pero con cuerpo, se convierte en la opción más versátil para los primeros días de otoño. El de Meghan, en azul medianoche, demuestra que apostar por tonos profundos es un acierto seguro cuando buscas sofisticación sin esfuerzo.

Además, este tipo de vestido es perfecto para la oficina: aporta comodidad, movimiento y la formalidad justa que exige la rutina, sin renunciar a la feminidad. Puedes llevarlo con tacones como Meghan o con mocasines planos para un aire más urbano y práctico.

Meghan Markle con vestido camisero. Gtres

Así lo ha combinado Meghan Markle (y por qué es pura inspiración +40)

El detalle que marca la diferencia es la forma en la que Meghan ha llevado el vestido. Con el cinturón anudado estratégicamente para estilizar la cintura, botones delanteros que aportan estructura y sin mangas para dar ese aire fresco propio de California, la duquesa consigue un equilibrio perfecto entre sofisticación y naturalidad.

Para completar el conjunto, optó por unos tacones en color canela, un contraste elegante frente al azul del vestido y una melena suelta con ondas suaves que aportan un extra de frescura. Joyas minimalistas y un beauty look natural hacen el resto: piel luminosa, labios nude y un maquillaje apenas perceptible que potencia su belleza sin robar protagonismo al look. Un combo ganador que sirve de inspiración directa para todas aquellas mujeres que buscan un uniforme de estilo esta temporada: piezas sencillas, bien cortadas y en tonos neutros que siempre funcionan. Porque si Meghan lo aprueba, nosotras lo copiamos.

El look de Meghan Markle. Gtres

Y es que, con su vestido camisero azul medianoche, la duquesa no solo sorprendió y brilló junto al príncipe Harry, sino que también nos recordó que a veces lo más sencillo es, precisamente, lo más elegante. Y sí, mañana arranca el otoño, pero con looks así promete ser mucho más inspirador.