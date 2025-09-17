Melania Trump firma el look de aeropuerto (con gabardina y botas) que todas querremos este otoño

Melania Trump vuelve a demostrar que su estilo sigue siendo una referencia mundial. La primera dama de Estados Unidos ha puesto rumbo a Reino Unido junto a Donald Trump y, una vez más, lo ha hecho con un look impecable que se convierte automáticamente en inspiración para la temporada. Su elección para viajar ha sido una mezcla perfecta entre comodidad y sofisticación, con una prenda protagonista que regresa cada otoño para recordarnos por qué nunca pasa de moda: la gabardina.

La gabardina: el clásico que nunca falla

Melania escogió una gabardina beige en versión oversize con cinturón, una pieza que destaca por su silueta fluida y atemporal. El diseño pertenece a Burberry, la casa británica que mejor sabe reinterpretar esta prenda icónica. En concreto, se trata del modelo Castleford, confeccionado en algodón resistente al agua y con el inconfundible forro de cuadros Burberry Check. Una pieza de lujo que ronda los 4.000 euros y que demuestra cómo una sola prenda puede elevar un look de viaje a la categoría de statement de estilo.

Trump Britain ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Las gabardinas, además de prácticas y versátiles, se han consolidado como una de las tendencias clave del otoño 2025. Desde pasarelas como Balenciaga, Miu Miu o Louis Vuitton, hasta versiones más asequibles en firmas de moda rápida, esta prenda vuelve a liderar las colecciones de entretiempo.

El detalle de las botas altas

Para completar su outfit, Melania combinó la gabardina con unas botas negras de caña alta, otro de los básicos que esta temporada regresa con más fuerza que nunca. Este calzado, además de estilizar la figura, aporta el punto de sobriedad y elegancia que ella suele imprimir en todos sus looks. Las botas altas, ya sean de cuero o en acabados más arriesgados como el charol, están llamadas a convertirse en las grandes aliadas de los looks urbanos de este otoño.

Un look de aeropuerto que es pura inspiración

Si algo define el estilo de Melania Trump es su capacidad de transformar los looks más prácticos en auténticos referentes de moda. En esta ocasión, ha logrado que un estilismo de aeropuerto, normalmente asociado a la comodidad, se convierta en el ejemplo perfecto de cómo viajar con clase. La clave está en la mezcla de piezas atemporales con accesorios que marcan tendencia, un equilibrio que muchas mujeres buscarán replicar en sus próximos estilismos de entretiempo.

Britain Trump ASSOCIATED PRESS Agencia AP

El estilo que trasciende ideologías

Más allá de su papel político y de la notoriedad de su apellido, Melania siempre ha sabido ocupar un lugar destacado en el terreno de la moda. Su pasión por el estilo la ha consolidado como una de las mujeres más elegantes de la esfera pública, aplaudida incluso fuera de las fronteras estadounidenses. Su última elección confirma que sigue siendo capaz de marcar la pauta y, sin duda, este look de aeropuerto será replicado por muchas mujeres que busquen un outfit funcional, cómodo y sofisticado para este otoño.