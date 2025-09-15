De la moda al mensaje político: Jenna Ortega y Javier Bardem protagonizan la alfombra roja de los Emmy 2025

La alfombra roja de los Premios Emmy 2025 volvió a convertirse en un auténtico escaparate de moda. El Peacock Theater de Los Ángeles reunió a las grandes estrellas de la televisión internacional en una noche en la que los estilismos fueron tan protagonistas como los propios galardones. Transparencias, brillos, tejidos satinados y diseños de alta costura marcaron la pauta en una edición que será recordada por la diversidad de estilos y la valentía de las elecciones.

Selena Gomez, elegancia en rojo

Entre las más aplaudidas estuvo Selena Gomez, que apostó por la sofisticación de un vestido rojo de Louis Vuitton. La cantante y actriz acompañó el diseño con joyas discretas y se dejó ver en todo momento junto a su prometido, el productor Benny Blanco. Un look clásico, pero cargado de fuerza y feminidad, que demostró una vez más su capacidad para convertirse en el centro de todas las miradas.

77th Primetime Emmy Awards - Arrivals Richard Shotwell/Invision/AP Agencia AP

Jenna Ortega, la más original

Si hubo un estilismo que dio de qué hablar, ese fue el de Jenna Ortega. La protagonista de Miércoles sorprendió con un arriesgado conjunto de Givenchy, compuesto por un top de piedras de gran tamaño y una falda larga negra con abertura lateral. Una propuesta atrevida y vanguardista que la consolidó como una de las actrices más influyentes en el terreno fashion, capaz de marcar tendencia con cada aparición.

APTOPIX 77th Primetime Emmy Awards Jae C. Hong/Invision/AP Agencia AP

Javier Bardem, mensaje político en la alfombra roja

Uno de los momentos más comentados lo protagonizó Javier Bardem, que utilizó su paso por los Emmy para hacer una declaración política. El actor español, nominado por su papel en Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, llevó una kufiya, tradicional pañuelo palestino, con el que quiso mostrar apoyo al pueblo palestino y denunciar la situación en la región. Una elección cargada de simbolismo que trascendió el ámbito de la moda.

Arrivals at the 77th Emmy Awards CAROLINE BREHMAN Agencia EFE

Cate Blanchett, impecable de Armani Privé

La actriz Cate Blanchett, nominada por Disclaimer, fiel a su estilo minimalista, optó por un traje negro de Armani Privé. Un look elegante y sobrio que demostró que a veces menos es más, y que la moda también puede ser una declaración de poder y personalidad sin necesidad de excesos.

77th Emmy Awards - Arrivals Invision for the Television Academy Agencia AP

Sydney Sweeney, glamour en raso rojo

Otra de las estrellas de la noche fue Sydney Sweeney, que se enfundó en un espectacular vestido de raso rojo firmado por Oscar de la Renta. Con escote corazón y una caída fluida, la actriz puso el acento clásico y romántico en una alfombra roja dominada por propuestas arriesgadas.

77th Primetime Emmy Awards - Arrivals Jae C. Hong/Invision/AP Agencia AP

Catherine Zeta-Jones, inspiración gótica

Para cerrar la lista de grandes aciertos, Catherine Zeta-Jones se decantó por un vestido negro palabra de honor de Yara Shoemaker. La intérprete, que da vida a Morticia Addams en la serie Miércoles, jugó con la estética gótica que tan bien encaja con su personaje y firmó uno de los looks más aplaudidos de la gala.

77th Primetime Emmy Awards - Arrivals Jae C. Hong/Invision/AP Agencia AP

Los Premios Emmy 2025 demostraron que la alfombra roja sigue siendo un terreno de experimentación y expresión personal. Desde el glamour clásico de Selena Gomez hasta la creatividad extrema de Jenna Ortega, pasando por el gesto reivindicativo de Javier Bardem, cada estilismo contó una historia y dejó claro que la moda es mucho más que un complemento: es una forma de comunicar.