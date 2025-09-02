El mono de Paula Echevarría que está arrasando en septiembre: boho, favorecedor y rebajado al 50%

Paula Echevarría lo ha vuelto a hacer. La actriz e influencer ha compartido en Instagram uno de esos looks de entretiempo que no tardan en hacerse virales y que ya es uno de los más buscados de septiembre: un mono corto boho de la firma australiana Spell, disponible en Fetiche Suances y, atención, rebajado al 50%. Un diseño fresco, cómodo y muy favorecedor que es perfecto para combinar con botas y conseguir un estilismo de otoño con mucho rollo.

El mono boho que arrasa en septiembre

La pieza protagonista es el mono Madame Peacock by Spell (antes 195,85€ y ahora 97,93€) y lo encontramos a la venta en la web de Fetiche Suances. Se trata de un diseño de manga larga, con escote en pico pronunciado, lazada ajustable en la cintura y un estampado floral en tonos tierra, mostaza, rosa y beige que refleja a la perfección el espíritu bohemio y setentero de la marca.

El look de Paula Echevarría. @pau_eche

Su corte fluido, el movimiento que aporta la tela y la combinación de colores lo convierten en la prenda ideal para los días de entretiempo: esos en los que las temperaturas aún son agradables, pero nos apetece ir introduciendo prendas de nueva temporada.

Así lo combina Paula Echevarría: botas, cinturón y bolso

Paula Echevarría siempre sabe cómo sacar el máximo partido a sus estilismos, y esta vez no ha sido diferente. Para elevar el mono, ha añadido un cinturón de piel marrón que define la cintura y estiliza la figura, junto con botas de caña media en tonos tierra que le dan ese aire otoñal perfecto. El look lo completa con un bolso bandolera en color camel, logrando un conjunto equilibrado, favorecedor y fácil de copiar.

Mono boho. Fetiche & Suances

La clave del éxito está en cómo Paula juega con los accesorios para transformar un mono boho en un look todoterreno. La combinación de este tipo de prendas con botas es una de las tendencias más potentes de la temporada, y Paula confirma que será un imprescindible en septiembre.

El uniforme de entretiempo más buscado

Septiembre siempre supone un reto para vestir: calor durante el día, noches más frescas y ganas de estrenar tendencias de otoño. Este look de Paula es la respuesta perfecta. El mono Madame Peacock no solo es cómodo y versátil, sino que también aporta un toque chic sin esfuerzo.

Además, el hecho de que esté rebajado a 97,93€ lo convierte en un fichaje aún más deseado. Ideal para cualquier ocasión -desde un plan de fin de semana hasta una comida informal o incluso para ir a la oficina con blazer-, es una prenda que promete agotarse muy pronto.