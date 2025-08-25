Nieves Álvarez sabe combinar la camisa clásica para la oficina y te contamos cómo

Cómo se está notando el cambio de temperaturas, puesto que estamos descubriendo las prendas de vestir que más se llevarán durante este otoño. Ni más ni menos estamos hablando de la camisa perfecta (literalmente) que soluciona todos los problemas estilísticos. Es clásica, versátil y funcional; tiene todos los must haves que necesitamos para no tener dolores de cabeza durante la próxima temporada. ¿Cómo lo sabemos? Todo tiene que ver con la vuelta de vacaciones de Nieves Álvarez, que no ha dudado en recurrir al look perfecto de aeropuerto sin desvincularse del buen gusto.

La modelo española ha disfrutado de sus vacaciones en Cannes, destino de lo más adecuado para meter en la maleta de viaje un sinfín de ítems fashionistas y con capacidad de combinación total. Entre ellos, dicha camisa que nosotras pensamos tomar referencia para los looks de oficina de septiembre. Pero atención, porque no solamente se limitará al escenario laboral, sino que también podremos sacarle partido en otros ámbitos. Para una cena romántica, una tarde de charla con las amigas o, simplemente, para todos los quehaceres. Pero, sabemos que se trata de la joya de la corona del fondo de armario que siempre es un sí para pasar las 8 horas de la jornada. No porque simplemente sea bonita, sino porque permite libertad de movimiento y no pasar ni un segundo con incomodidad. Ahora bien, ¿cómo la podemos combinar? Nieves Álvarez no ha dudado en mostrarnos cuál es su fórmula moderna, contemporánea y de lo más juvenil para no ser nada aburridas.

Así combina Nieves Álvarez la clásica camisa negra

Durante su vuelta a casa a Madrid, hemos comprobado cómo combina Nieves Álvarez una camisa negra simple y para todos los días. Comenzaremos con otra de las tendencias de otoño 2025: los vaqueros rectos. Bien es cierto que comenzaremos a llevar los pitillo o, incluso, los capri, pero sobre todo permanecerán en el tiempo los de pernera más amplia gracias a su versatilidad y confort. Pero, la celebridad ha dado un paso más allá con no un modelo cualquiera, sino con uno decorado con parches de estrellas. Un detalle que a simple vista es sencillo, pero que eleva el estilismo en un chasquido de dedos.

Nieves Álvarez, radiante, pone fin a sus románticas vacaciones con Bill Saad Europa Press

Dónde encontrar una camisa clásica y económica

Lo cierto es que encontramos camisas clásicas en negro en muchas marcas de moda. No obstante, si todavía no cuentas con una de ellas (pero, todavía tienes tiempo de hacerte con una o unas), hemos dado con algunos modelos que te servirán a la perfección para la vuelta a la oficina de este septiembre. Aunque tenemos muchas propuestas más, hemos seleccionado estos tres modelos de H&M, Pull&Bear y Stradivarius que están disponible y no pasan de los 20 euros.

Camisa en negro clásica, de H&M (20 euros)

Camisa en negro clásica. H&M

Camisa en negro ajustada, de Pull&Bear (20 euros)

Camisa en negro ajustada. Pull&Bear

Camisa en negro con mangas abullonadas, de Stradivarius (20 euros)

Camisa en negro con mangas abullonadas. Stradivarius

De nuevo, Nieves Álvarez ha vuelto a dar un consejo de estilo en cuanto a cómo defender una camisa negra. Ahora es tu turno, siempre adaptándose a tu estilo y esencia de vestir.