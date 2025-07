Las noches de verano en Cádiz son para vestidos blancos y alpargatas de cuña, palabra de Sara Carbonero

Sí, lo ha vuelto a hacer, Sara Carbonero sigue dejando perlas de estilo desde su espectacular escapada a la costa gaditana. Ayer nos enamoramos de un vestido lencero en color verde menta que lo tenía todo para convertirse en nuestro look favorito de la maleta de la periodista en Cádiz, pero en cuanto hemos visto otro de los vestidos que Sara se ha llevado de vacaciones la cosa ha cambiado, tenemos una nueva obsesión. Se trata de un vestido blanco de corte largo y drapeados estratégicos, o lo que es lo mismo, el vestido perfecto para una noche de julio en el sur.

Llámalo casualidad o coincidencia, pero si hay una prenda que las que más saben de moda consideran imprescindible para derrochar estilo en verano, esos serían los vestidos blancos en todas sus versiones:largos y de crochet, de corte midi y escote halter, da igual lo que importa aquí es que tengan en común una tonalidad nívea que no solo estiliza como ninguna, sino que también realza cualquier bronceado por sutil que sea. En el caso de Sara, el flechazo ha sido absoluto. Una vez más la periodista nos deja claro que menos es más y que no necesita mucho para brillar bajo una luna de verano.

El vestido blanco de Sara Carbonero es ideal para noches de verano en el sur

A primera vista podría tratarse de un vestido blanco más, pero no es el caso, hay varios detalles que hacen que el diseño elegido por Sara en sus vacaciones tenga ese aire especial que tanto nos gusta para deslumbrar de vacaciones. Silueta relajada pero entallada. Este verano, las expertas saben que la comodidad no tiene que estar reñida con ser la mejor vestida del lugar. Prueba de ello es este el look de la periodista que combina a la perfección estilo y confort.

Nadela dress, de Isabel Marant (395 euros)

Nadela dress. Isabel Marant

Estamos ante un vestido de la firma francesa de estilo camiseta confeccionado en algodón. Presenta un escote barco con una especie de hombreras extraíbles, drapeados a lo largo de todo el cuerpo y una ligera abertura en la parte frontal.

El look de Sara Carbonero en Cádiz. @saracarbonero

Tanto el corte como la silueta del vestido juegan con ese efecto tipazo que estiliza la figura de la periodista a las mil maravillas. Tanto las hombreras como los drapeados y la abertura juegan con las proporciones de manera magistral para conseguir un resultado de infarto. Sara Carbonero lo ha combinado con el calzado estrella de la temporada, las alpargatas de cuña, para esta ocasión ha optado por un modelo de cuña alta y tiras en marrón, una elección 10 para complementar el aire casual chic del vestido. Y que grita noches de verano en el sur se mire por donde se mire.