Nos olvidamos del jersey navideño feo por este cárdigan parisino de Sassa de Osma

Sassa de Osma tiene la habilidad de hacer que cada prenda que luce se convierta en un objeto de deseo. Esta vez, la esposa de Christian de Hannover ha vuelto a conquistar las redes con un look sencillo pero impecable que redefine el concepto del “jersey de invierno”. Mientras muchos ya piensan en los clásicos suéteres navideños con renos o copos de nieve, ella apuesta por un cárdigan de aire parisino que combina elegancia, calidez y ese toque romántico que la caracteriza.

En su última publicación, la empresaria aparece paseando por las calles de Madrid con un cárdigan rosa palo de la firma francesa Sézane, concretamente el modelo Gino, confeccionado en mezcla de mohair kid y lana merino. La prenda, valorada en 130 euros, destaca por su diseño cuidado al detalle: botones de ganchillo, cuello redondo cerrado y bordados florales a lo largo de las mangas, que le aportan un encanto artesanal y femenino.

El cárdigan más parisino del invierno

Lejos del concepto de jersey navideño “ugly”, el nuevo cárdigan de Sassa de Osma representa la versión más refinada de la moda de invierno. Su tono rosa empolvado favorece a todos los tonos de piel y se adapta tanto a un look de día con vaqueros como a un estilismo más sofisticado con pantalones de piel o falda midi.

La pieza pertenece a Sézane, la firma francesa fundada por Morgane Sézalory, conocida por su estilo vintage y su compromiso con la sostenibilidad. De hecho, este modelo cuenta con certificación RWS y RMS, lo que garantiza el respeto por el bienestar animal y la trazabilidad de los materiales. Además, se fabrica con embalaje reciclado y en ateliers auditados, una prueba más del enfoque responsable y consciente de la marca.

Sassa de Osma y el encanto del minimalismo cálido

En lugar de seguir las tendencias más llamativas, Sassa apuesta por un estilo que combina discreción y elegancia. Su forma de vestir —nunca ostentosa, siempre impecable— la ha convertido en una de las royals más admiradas del panorama internacional. Con este cárdigan, vuelve a demostrar que el secreto está en los detalles: la textura suave del mohair, el tono delicado del rosa y los sutiles bordados que elevan la prenda sin necesidad de excesos.

Cardigan. Sezane

Su propuesta invita a renovar el armario de invierno con piezas que duren más allá de una temporada. Frente al típico jersey navideño que solo usamos un mes al año, el cárdigan Gino de Sézane es una inversión versátil, romántica y eterna, perfecta para quienes prefieren la sutileza a la extravagancia.

El nuevo básico de fondo de armario

Este tipo de prendas son las que construyen el armario cápsula ideal: combinables, atemporales y con un punto chic. Sassa de Osma, con su elegancia natural, demuestra que el estilo parisino no entiende de clichés ni de fechas; se trata de elegir piezas que hablen de ti, de tu ritmo y de tu forma de entender la moda.

Así, este invierno dejamos atrás los jerséis navideños feos para abrazar la calidez del punto más refinado, el que tiene historia, diseño y alma. Y si hay alguien que sabe cómo hacerlo con clase, esa es, sin duda, Sassa de Osma.