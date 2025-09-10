Nos vamos directas al nuevo Zara de Serrano a por los vaqueros perfectos de Vicky Martín Berrocal

El nuevo Zara de Serrano se ha convertido en el destino favorito de las amantes de la moda en Madrid. Y si todavía no has pasado por allí, te avisamos: vas a querer hacerlo después de ver la última compra de Vicky Martín Berrocal. La diseñadora y empresaria ha encontrado “el vaquero de su vida” en la nueva flagship de la marca y, como era de esperar, la prenda ya está dando mucho que hablar.

En sus últimas stories, Vicky ha compartido su visita a la espectacular tienda de Zara en la calle Serrano, que abrió sus puertas hace apenas unos días. Entre sus nuevas colecciones, probadores digitales y espacios dedicados a experiencias exclusivas, la diseñadora se topó con los vaqueros bootcut de tiro alto que, según ella misma confiesa, llevaba “media vida buscando”.

El vaquero perfecto que estiliza y alarga la silueta

El modelo en cuestión es el Jeans Bootcut TRF de tiro alto, un diseño clásico y atemporal que promete convertirse en un básico infalible. Tiene un corte favorecedor con cintura alta, que ayuda a estilizar la figura, y pernera ligeramente acampanada, perfecta para llevar con tacón y ganar algunos centímetros de altura sin renunciar a la comodidad.

El vaquero de Vicky. Instagram @vickymartinberrocal

Tal y como contaba Vicky en Instagram: “He encontrado el vaquero de mi vida: tiro alto, sienta de maravilla y, lo mejor, es largo de pierna. Puedo ponerme un buen tacón y que arrastre un poco… justo lo que necesitaba para alargar la silueta y ganar altura. Básico, pero muy top”.

El vaquero de Vicky, Instagram @vickymartinberrocal

El modelo está disponible en Zara por 39,95 euros y, a juzgar por la reacción de la diseñadora, tiene todas las papeletas para convertirse en el nuevo objeto de deseo de la temporada.

El nuevo Zara de Serrano: el templo de la moda

La apertura de este nuevo espacio en plena Milla de Oro madrileña está siendo todo un acontecimiento. Con varios pisos dedicados a las colecciones más especiales de la marca, cafetería incluida y una experiencia de compra más digital y personalizada, Zara Serrano promete convertirse en uno de los destinos imprescindibles para las fashionistas.

El nuevo Zara de Serrano. Instagram @vickymartinberrocal

Vicky no solo aprovechó la visita para fichar su nueva prenda favorita, sino que también destacó la amplitud del local y la cuidada selección de productos. “Wow”, escribía en sus stories, dejando claro que este Zara es mucho más que una tienda: es el nuevo punto de encuentro para amantes de la moda.

El efecto Vicky Martín Berrocal

Cuando Vicky comparte un hallazgo, sabemos que la prenda puede agotarse en tiempo récord. Ya ocurrió con sus sandalias, bolsos y vestidos virales, y todo apunta a que estos jeans bootcut seguirán el mismo camino. Si buscas unos vaqueros versátiles, favorecedores y con ese plus de estilo que marca la diferencia, este puede ser el momento perfecto para hacerte con ellos antes de que desaparezcan.

Vaqueros. Zara

Así que, si te apetece renovar tu armario de entretiempo y encontrar los vaqueros que mejor sientan, ya tienes destino: el nuevo Zara de Serrano y el modelo que ha conquistado a Vicky Martín Berrocal.