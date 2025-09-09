El nuevo vaquero estrella no es recto ni skinny: así se combinan los barrel jeans este otoño

Durante años, los vaqueros rectos y los pitillo dominaron nuestro armario sin apenas competencia. Pero las tendencias cambian y, esta temporada, los 'barrel jeans' se consolidan como la silueta que viene a renovar nuestra colección denim. Con ese aire relajado y contemporáneo, marcan la diferencia gracias a su pernera abombada, ajustada en la cintura y más estrecha en el bajo, logrando ese efecto favorecedor que estiliza sin esfuerzo.

No es casualidad que las prescriptoras de moda ya los hayan coronado como sus favoritos. Los hemos visto en 'street style', en 'feeds' de Instagram y hasta en looks de pasarela traducidos al día a día. La clave está en su versatilidad: funcionan igual de bien con un jersey de punto y mocasines como con una camisa blanca y tacones minimalistas. En definitiva, son el comodín perfecto para sobrevivir a la transición del entretiempo con estilo.

Los vaqueros más estilosos del otoño

Si todavía dudas de su poder, aquí tienes la prueba definitiva. Hemos hecho la selección de los 'barrel jeans' más bonitos (y favorecedores) de la temporada para que los incorpores a tu fondo de armario desde ya.

Jeans barrel trf tiro alto, de Zara (35,95 euros)

Jeans barrel trf tiro alto. Zara

En azul denim y aire 'vintage', son los típicos vaqueros que parecen sacados del armario de tu hermano mayor… pero con un rollo muy 'cool girl'.

Jeans balloon tiro medio, de Mango (49,99 euros)

Jeans balloon tiro medio. Mango

El clásico reinventado: el vaquero de toda la vida, pero con un extra de volumen que lo hace muy 2025.

Jeans barrel, de Parfois (42,99 euros)

Jeans barrel. Parfois

El comodín más minimalista. En tono neutro, se llevan tan bien con blazers de oficina como con sudaderas oversize durante el finde.

Jeans balloon tiro alto, de Mango (29,99 euros)

Jeans balloon tiro alto. Mango

El marrón chocolate que te cambia el look en segundos y le da un punto sofisticado sin esfuerzo.

Jeans barrel tiro medio, de Pull & Bear (35,99 euros)

Jeans barrel tiro medio. Pull & Bear

El fit más relajado de la lista: un sí rotundo si eres fan de los planes improvisados de viernes noche.

Jeans barrel tiro alto, de Zara (35,95 euros)

Jeans barrel tiro alto. Zara

Ese azul lavado que te salva en días de 'no sé qué ponerme' porque combina con absolutamente todo.

Así se combinan los barrel jeans este otoño

La pregunta del millón: ¿cómo llevarlos sin fallar? La buena noticia es que este corte admite múltiples registros y se adapta a cualquier estilo. Piensa en ellos como el relevo natural de los rectos o los 'wide leg': igual de cómodos, pero con ese toque voluminoso que eleva hasta el look más sencillo. Además, su silueta favorece tanto con piezas básicas de armario como con tendencias de temporada, lo que los convierte en la compra inteligente de la temporada.

Toma nota de estas fórmulas de estilo que ya hemos visto en 'insiders' de referencia y que encajan con cualquier armario:

Con trench y bailarinas: la versión más parisina del uniforme de entretiempo.

la versión más parisina del uniforme de entretiempo. Con blazer oversize y botines de tacón: la mezcla perfecta entre sofisticación y comodidad.

la mezcla perfecta entre sofisticación y comodidad. Con jersey de punto y mocasines chunky : ideal para la oficina y los días de rutina.

: ideal para la oficina y los días de rutina. Con camisa blanca y tacones minimalistas: un combo infalible para elevar el vaquero sin esfuerzo.

un combo infalible para elevar el vaquero sin esfuerzo. Con cazadora bomber y deportivas retro: la fórmula 'street style' para el fin de semana.

Ya lo ves, la clave está en jugar con las proporciones: la silueta abombada de los barrel jeans pide partes de arriba más entalladas o prendas con cierto aire estructurado que compensen el volumen. El resultado: un look fresco, actual y muy estiloso que va directo a la lista de favoritos de esta temporada.