Los nuevos jeans de Zara que conquistan a las mujeres de más de 40 años

Los vaqueros son una de esas prendas atemporales que nunca pasan de moda. Sin embargo, Zara ha lanzado un modelo que está causando sensación, especialmente entre las mujeres de más de 40 años que buscan verse bien sin sacrificar la comodidad o la vanguardia en su armario.

Se trata de los jeans baloon con pliegue lateral de la colección ZW Collection, diseñados en un tono azul índigo, con cintura media y presillas. Su gran diferencial es la prega lateral, un detalle que no solo los hace más cómodos, sino que también les da un aire más contemporáneo y sofisticado en comparación con los cortes clásicos.

La tendencia que arrasa en pasarelas y redes sociales

El diseño tipo "globo" no es una invención nueva, pero sí ha regresado con fuerza en las colecciones primavera/verano 2026 de firmas de lujo como Prada o Carolina Herrera, consolidándose como una de las siluetas clave de la temporada.

Ahora, con la versión accesible de Zara, esta tendencia se ha viralizado en redes sociales, donde varias creadoras de contenido han compartido cómo combinan estos jeans en looks diarios, demostrando que no hay edad para experimentar con la moda.

Una pieza versátil y cómoda

Jeans ballon de Zara Zara

Más allá de las pasarelas, lo que realmente ha conquistado al público es su versatilidad: pueden combinarse con camisetas básicas y zapatillas para un look relajado o con blusas y tacones para un estilo más pulido. Además, el corte holgado y el pliegue lateral hacen que resulten cómodos para el día a día, algo que muchas mujeres valoran a partir de cierta edad sin renunciar al estilo.