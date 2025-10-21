Nuria Roca confirma que los pantalones anchos son el uniforme más elegante (y rejuvenecedor) para mujeres +50

Nuria Roca lo ha vuelto a hacer. La presentadora ha demostrado una vez más su maestría para combinar prendas clásicas con ese punto de modernidad que tanto gusta a las mujeres de más de 50 años. En su última aparición en el plató de La Roca, Nuria ha apostado por unos pantalones anchos de talle alto, una de las prendas más versátiles, cómodas y favorecedoras del otoño.

De tejido fluido, corte amplio y pinzas marcadas, los pantalones anchos son el secreto mejor guardado de los estilismos sofisticados. Nuria los ha combinado con un jersey de punto marrón, ligeramente metido por dentro, y ha rematado el look con un cinturón de estampado animal, una fórmula sencilla que aporta estructura, define la cintura y alarga visualmente las piernas.

El poder de los pantalones anchos a partir de los 50

Si hay una prenda que nunca pasa de moda y que cada temporada vuelve reinventada, esa son los pantalones de pierna ancha. Su corte limpio y elegante estiliza la figura sin marcarla, creando un efecto óptico que afina la cadera y alarga la silueta. Es el tipo de prenda que sienta bien a todo tipo de cuerpos y que, con los complementos adecuados, puede funcionar igual de bien para un look de oficina que para una cena o un evento.

Además, este tipo de pantalones tienen un plus que las mujeres +50 valoran especialmente: comodidad sin renunciar al estilo. Nuria Roca, referente de estilo natural y moderno, lo sabe bien. Con su look, demuestra que no hace falta recurrir a tendencias imposibles para verse actual, sino elegir prendas con buen patrón, tejidos de calidad y un toque de personalidad.

Cómo combinar los pantalones anchos según Nuria Roca

El truco está en el equilibrio. Nuria combina la amplitud de los pantalones con un top ajustado o un jersey fino, creando una silueta armoniosa y proporcionada. A esto añade pequeños detalles que elevan el conjunto: un cinturón llamativo, un tacón medio o unas zapatillas blancas si busca un aire más casual. En su caso, ha optado por el animal print en el cinturón, el toque justo para romper la sobriedad del look y hacerlo más actual.

Este tipo de pantalón se adapta a todo tipo de estilos: con una camisa blanca y blazer, transmite elegancia atemporal; con un jersey oversize, se convierte en un look desenfadado ideal para el día a día; y con una blusa satinada, es perfecto para una cena o una reunión de trabajo.

Una prenda que rejuvenece

Lo mejor de los pantalones anchos es su efecto rejuvenecedor. Aportan movimiento, elegancia y un aire despreocupado que transmite confianza. En el caso de Nuria, el resultado es un look impecable que equilibra sobriedad y frescura, perfecto para mujeres que quieren verse modernas, pero sin renunciar a la comodidad.