Celebrities
Nuria Roca hará que agotemos este jersey de punto de Zara que cuesta menos de 30 euros
Nada mejor que un buen jersey de punto en mostaza para alegrar los looks de invierno y dar luz al rostro
Cuando las tardes se hacen más cortas, sentimos la necesidad de llenar nuestro armario de colores, colores y más colores. Nuria Roca es una de las celebridades que juega con ellos, mezclándolos con las texturas, con el objetivo de crear estilismos merecedores de analizar en estos artículos. Este fin de semana ha vuelto a ocurrir, descubriéndonos un esencial para la maleta de este puente de diciembre.
Si hemos descubierto a Paula Echevarría con el abrigo masculino perfecto para el invierno, Nuria Roca ha hecho lo mismo, pero con un jersey de punto que no es simplemente gustoso. Con ello queremos decir que sí que hace la funcionalidad de resguardarnos del frío, pero también de otorgarnos luz al rostro. Porque protagoniza una de las tonalidades que más utilizamos durante la temporada de otoño-invierno y sienta bien a todas las mujeres.
Un jersey de punto en mostaza, la prenda estrella del look de Nuria Roca
Los jerséis de punto juegan un papel fundamental cuando las temperaturas comienzan a descender. Por supuesto, son una de las prendas que más utilizamos en el día a día, así como más versatilidad nos da en el armario. Nuria Roca, por su parte, es una clara amante de ellos y nos lo muestra cada día vía las redes sociales o su presencia en programas de televisión.
Pues bien, a punto de entrar a los ensayos de su programa de hoy de La Roca, ha compartido un Instagram Stories donde nos ha dado a conocer parte de su estilismo de este domingo. Más allá de vestir el accesorio estrella de este invierno, como es una bufanda estampada, también ha triunfado con un jersey de punto en mostaza. Básico, sencillo atemporal.
Y es que se trata de una opción a la que recurrimos constantemente porque es fácil de combinar y tiene un material gustoso. Además, ante una gama de colores más oscura que solemos utilizar, conserva otro que consigue una alegría en el estilismo sin esfuerzo, capaz de dar un giro de 180 grados.
Una alternativa que está en Zara por menos de 30 euros
Se trata de una compra básica y sensata que nos ayudará a conformar looks de manera más fácil. No obstante, tenemos a nuestra disposición cientos de modelos que ayudan a conseguir el mismo resultado que el de Nuria Roca.
Jersey de punto contraste, de Zara (29,90 euros)
Nosotros hemos escogido este jersey de punto en mostaza que le da un contraste en blanco tanto en los puños como en el cuello. Actualmente está disponible tanto en tiendas como en la página web de Zara por menos de 30 euros.
