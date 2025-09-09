Nuria Roca tiene el traje que todas las mujeres de más de 50 van a querer: estiliza y además está rebajado

Si hay una presentadora que sabe cómo combinar elegancia, comodidad y tendencias en cada una de sus apariciones, esa es Nuria Roca. La periodista ha vuelto a conquistar a sus seguidores con un look que no solo favorece a todas las siluetas, sino que además se convierte en la elección perfecta para mujeres de más de 50 que buscan rejuvenecer y ganar estilo sin esfuerzo. Y lo mejor de todo: parte del conjunto está en rebajas.

El traje de Momoní que estiliza y rejuvenece

La clave de este look está en un conjunto de Momoní formado por la chaqueta Nawi y los pantalones Mamao en jacquard de viscosa y en un favorecedor color aceite -un tono entre mostaza y verde que ilumina el rostro y aporta frescura instantánea. Esta tonalidad vibrante es uno de los colores estrella de la temporada y sienta especialmente bien a partir de los 50, porque realza la luminosidad natural de la piel.

La chaqueta Nawi tiene un corte fluido y elegante, con cinturón desmontable que permite ajustar la cintura y estilizar la figura, ideal para quienes buscan disimular el abdomen sin perder forma. Además, su diseño de botonadura recta y cuello de solapa le da un toque clásico, perfecto para combinar tanto en el día a día como en eventos más especiales. Su precio actual es de 299 euros (antes 598 euros), con un 50% de descuento.

Chaqueta. Momoni

Los pantalones Mamao, a juego, son de corte tobillero, con línea sartorial y pliegue planchado, logrando alargar visualmente la pierna y estilizar. También están rebajados, pasando de 379 euros a 189,50 euros. Una inversión que garantiza un look impecable y versátil.

Pantalón. Momoní

Sandalias doradas de Moschino: el toque de glamour definitivo

Para completar este estilismo, Nuria ha elegido unas sandalias doradas de Moschino con tiras entrelazadas y tacón ancho, un diseño cómodo y atemporal que aporta un toque de sofisticación y eleva cualquier look. Este tipo de calzado es ideal para mujeres de más de 50 porque estiliza el pie, aporta unos centímetros de altura y combina tanto con conjuntos de diario como con outfits más arreglados.

Por qué este look es perfecto para mujeres de más de 50

El éxito de este estilismo reside en su capacidad para favorecer a diferentes tipos de cuerpo y adaptarse a múltiples ocasiones. Estas son las tres claves que lo convierten en un acierto seguro:

Color rejuvenecedor: El tono aceite ilumina la piel y aporta frescura al rostro.

El tono aceite ilumina la piel y aporta frescura al rostro. Patrón estratégico: La chaqueta fluida con cinturón ajustable permite definir la silueta sin marcar zonas problemáticas.

La chaqueta fluida con cinturón ajustable permite definir la silueta sin marcar zonas problemáticas. Versatilidad total: El conjunto puede llevarse completo para un look sofisticado o combinar sus piezas por separado, creando diferentes opciones para distintos momentos del día.

Un look que ya está arrasando

Tras la publicación del estilismo en redes, el conjunto de Momoní no ha tardado en generar expectación. Muchas seguidoras han comenzado a buscar la chaqueta y los pantalones, y no es de extrañar: es un look atemporal, con tejido de alta calidad y, además, disponible ahora a mitad de precio.

Si buscas una apuesta segura para actualizar tu armario de otoño y quieres un conjunto que rejuvenezca, estilice y te haga brillar, esta propuesta de Nuria Roca es perfecta. Eso sí, las tallas vuelan…